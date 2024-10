Cientistas comprovam o poder do morango para a saúde do coração

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade da Califórnia, financiado pela Comissão de Morangos da Califórnia (CSC), aponta que o morango é um forte aliado à saúde cardíaca e para o controle do colesterol. O pseudofruto está repleto de fitonutrientes que ajudam a reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos — gorduras encontradas no sangue, que aumentam risco de doença cardíaca se presentes em alta quantidade —, além de reduzir a inflamação.

Comer morangos diariamente pode causar um impacto benéfico para a saúde do coração, principalmente em pessoas com risco de doença cardíaca. O fruto ajuda na melhoria do metabolismo e na redução de inflamação, permitindo uma diminuição do risco de desenvolvimento de condições cardiovasculares.

"Nossa revisão descobriu que o consumo regular de morangos não apenas reduz o colesterol, mas também ajuda a reduzir a inflamação, que é um fator-chave para doenças cardíacas. Isso significa que simplesmente adicionar uma xícara de morangos à sua rotina diária pode reduzir significativamente o risco de eventos cardiovasculares.", declarou Roberta Holt, pesquisadora-chefe do estudo, em comunicado.

O estudo também revela os benefícios do morango para a saúde do cérebro. De acordo com a pesquisa, o fruto pode ajudar a retardar o declínio cognitivo. Outro benefício é a capacidade de proteção contra a demência, por conta da alta quantidade de flavonoides — pigmento natural que atuam como antioxidantes e trazem benefícios à saúde.



Confira o artigo original sobre a pesquisa.

*Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca

