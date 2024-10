Mistério da "porta" encontrada na Antártida é explicado por cientistas

Um usuário do Reddit encontrou uma "porta misteriosa" na Antártida, através do Google Maps. O objeto está localizado a sudeste da Estação Showa — administrada pelo Japão —, podendo ser encontrada através da coordenada 69°00'50"S 39°36'22"E.

Para explicar o mistério, internautas intrigados passaram a criar teorias. Algumas pessoas disseram se tratar da porta de um avião que teria explodido ou um cofre global de sementes, parecido ao de Svalbard, na Noruega.

Cientistas, contudo, explicam que a estrutura pode se tratar de um iceberg preso, que agora está derretendo. Bethan Davies, professora de glaciologia na Universidade de Newcastle, disse ao Daily Mail: "Este é um iceberg que ficou encalhado e agora está preso e derretendo. Você pode ver muitos outros icebergs na área."

"Isso é simplesmente um fluxo de gelo ao redor de um obstáculo subglacial sólido, influenciado também pelo derretimento e recongelamento do gelo e por ventos catabáticos", complementou o professor Martin Siegert, codiretor do Instituto Grantham. "O gelo é bem fino aqui, como evidenciado por outros afloramentos rochosos próximos, então a influência do leito no fluxo de gelo será forte."

