Satélite de madeira é enviado para o espaço pela primeira vez

Foi enviado para o espaço o primeiro satélite de madeira do mundo, para uma missão de reabastecimento da Estação Espacial Internacional (ISS). A informação foi divulgada nesta terça-feira (05/11) pelos japoneses responsáveis pela criação do aparelho, que foi lançado em um foguete da SpaceX.

O satélite foi nomeado LignoSat. De acordo com cientistas da Universidade de Kyoto, a madeira será incinerada quando o satélite reentrar na atmosfera terrestre, evitando as partículas metálicas — geradas, muitas vezes, quando um satélite retorna à Terra. Os criadores do aparelho informaram que essas partículas podem causar um impacto negativo ao meio ambiente às telecomunicações.

Em declaração à AFP, a porta-voz da Sumitomo Forestry, uma das criadoras do satélite de madeira, informou que o lançamento foi bem-sucedido. E destacou que o aparelho chegará em breve à ISS, sendo lançado novamente ao espaço um mês depois, com o objetivo de testar a resistência e a durabilidade. O LignoSat enviará informações para que cientistas possam verificar os sinais de tensão e determinar se o aparelho é capaz de suportar mudanças extremas de temperatura.

O satélite mede apenas 10 centímetros em cada lado e foi lançado do Centro Espacial Kennedy da NASA, localizado na Flórida. O aparelho foi instalado em um contêiner espacial organizado pela Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial.

Com informações da AFP.

*Estagiário sob a supervisão de Terra Thais