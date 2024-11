Sonda espacial a 24,9 bilhões de km volta a se comunicar com a Terra

A sonda espacial Voyager 1 voltou a enviar mensagens para a Terra após pouco mais de um mês sem emitir sinais. O aparelho de quase 50 anos é, atualmente, a sonda mais distante do nosso planeta, aproximadamente 24,9 bilhões de quilômetros.

Enviadas ao espaço em 1977, a sonda Voyager 1 faz parte de um programa da Nasa para exploração do sistema solar e do espaço interestelar. É dela a icônica imagem do "Pálido ponto azul", foto tirar da Terra a uma distância de seis bilhões de quilômetros. A longevidade das máquinas é impressionante, mas o desgaste ao longo dos anos ocasionou uma série de falhas nos aparelhos.

No último ano, a Voyager 1 passou por uma série de problemas e passou seis meses enviando sinais sem sentido até a Nasa conseguir resolver a falha. Em 19 de outubro deste ano, a nave parou de se comunicar completamente. O retorno da comunicação foi possível porque o computador que fica a bordo da nave passou a usar um transmissor que não era utilizado desde 1981.

Versão remasterizada do icônico foto "Pálido Ponto Azul", foto tirada da Terra pela sonda espacial Voyager 1, em 1990 (foto: Reprodução/NASA/JPL-Caltech)

Embora a transmissão tivesse retornado, a sonda ainda não estava em completo funcionamento. Após análises, a agência espacial confirmou que a Voyager 1 voltou a fazer a coleta de dados. A missão da Nasa agora é fazer a nave voltar a funcionar como estava antes das falhas.