Brasileira tem "corpo perfeito", segundo avaliação de Inteligência Artificial

Ver essa foto no Instagram

Uma ferramenta de Inteligência Artificial declarou o corpo da influenciadora fitness Karol Rosalin, de São Paulo, como “perfeito”. A informação é da revista Playboy Australia, que anunciou, no último dia 5 de dezembro, que o físico da influencer é “perfeito em termos de definição” e “ideal no mundo fitness”.

O corpo de Karol, de 25 anos, recebeu, de acordo com o jornal norte-americano New York Post — que publicou matéria sobre o assunto no último domingo (15/12) —, nota 10, que condiz à classificação “perfeita”. Para avaliação, foram levados em conta fatores estéticos, como simetria, proporção e harmonia; e físicos, como bem-estar, saúde e força.