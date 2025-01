6 receitas fit com biomassa de banana-verde

A biomassa de banana-verde é uma preparação rica em vitaminas, minerais e fibras. Frequentemente utilizada no preparo de receitas fitness, ela é versátil e serve como base para a composição de pratos tanto doces quanto salgados. E, graças ao seu sabor neutro, combina com diferentes tipos de ingredientes, tornando-se a opção ideal para acrescentar à dieta e obter uma refeição completa e nutritiva.

Por isso, confira como preparar a biomassa de banana-verde e utilizá-la na composição de receitas irresistíveis e saudáveis!

Biomassa de banana-verde

Ingredientes

6 bananas -pratas verdes

-pratas verdes Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque as bananas, cubra com água, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 8 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, descarte a água e descasque as bananas-pratas. Transfira a polpa para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea.

Brownie

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1/5 de xícara de chá de biomassa de banana-verde

4 ovos

4 colheres de sopa de cacau em pó

1 xícara de chá de açúcar mascavo

200 g de chocolate 70% derretido

1 xícara de chá de nozes picadas

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o chocolate derretido e as nozes, e bata até obter uma consistência homogênea. Em um recipiente, coloque a massa e adicione o chocolate e as nozes. Mexa para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e disponha a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Coxinha de frango assada

Ingredientes

Massa

2 colheres de sopa de biomassa de banana-verde

2 colheres de sopa de azeite

100 g de farinha de arroz

200 g de farinha de mandioca

120 ml de caldo de galinha caseiro

Sal a gosto

Farinha de linhaça para empanar

Óleo de coco para untar

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado Sal e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a biomassa de banana-verde e o caldo de galinha e cozinhe até obter uma consistência homogênea, mexendo sempre. Aos poucos, acrescente a farinha de arroz e misture bem para não empelotar. Junte a farinha de mandioca e o sal e cozinhe até começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e espere esfriar. Reserve.

Recheio e montagem

Em um recipiente, coloque o frango, o sal e o cheiro-verde e misture bem. Após, unte as mãos com óleo de coco e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão. Disponha o recheio e feche, modelando no formato de uma coxinha. Repita o processo com toda a massa e coloque os salgados sobre uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos.

Torta de carne moída

Ingredientes

Massa

250 g de biomassa de banana-verde

2 xícaras de chá de farinha de arroz

2 ovos

2 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

1 1/2 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

2 cenouras descascadas e raladas

descascadas e raladas 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 pimentão verde sem sementes e cortado em tiras

1 xícara de chá de milho-verde

1 colher de sopa de tomate picado

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

300 g de carne moída

Sal, azeite e salsinha a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque os ovos, a biomassa de banana-verde, o leite em pó, a água, o azeite e o sal e bata até obter uma consistência cremosa. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de arroz e o fermento químico e mexa até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho, a cebola e o pimentão verde e frite bem. Acrescente a carne moída e refogue por 10 minutos. Junte o tomate, o pimentão vermelho, a cenoura e o milho-verde e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque a salsinha, misture bem e desligue o fogo.

Montagem

Em uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz, disponha metade da massa, cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Panqueca de aveia (Imagem: Dream79 | Shutterstock)

Panqueca de aveia

Ingredientes

4 colheres de sopa de biomassa de banana-verde

1 ovo

1 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de sopa de farinha de aveia

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo, o leite e a aveia e misture bem. Aos poucos, acrescente a biomassa de banana-verde e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Creme de abacate com biomassa

Ingredientes

Polpa de 1 abacate maduro

3 colheres de sopa de biomassa de banana-verde

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de mel

1/2 xícara de chá de leite de coco

Modo de preparo

No liquidificador, adicione o abacate, a biomassa de banana-verde, o suco de limão, o mel e o leite de coco. Bata por alguns minutos até obter uma textura cremosa e uniforme. Transfira o creme para tigelas individuais e leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.

Patê de biomassa e ervas

Ingredientes

1 xícara de chá de biomassa de banana-verde

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

1 dente de alho

1 colher de chá de sal

Salsinha, cebolinha, manjericão e hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um processador, coloque a biomassa, o azeite de oliva, o suco de limão, o alho, o sal e as ervas frescas. Processe até obter uma textura cremosa e uniforme. Transfira o patê para um pote ou tigela e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir para realçar o sabor.