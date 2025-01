Solidão pode aumentar risco de infarto e AVC, demonstra estudo

Pesquisadores das universidades de Cambridge (Inglaterra) e de Fudan (China) analisaram como a solidão impacta na saúde física dos indivíduos e concluíram que um estado prolongado de isolamento pode trazer inúmeros prejuízos ao organismo.

Os cientistas observaram o comportamento de 2.290 proteínas para entender as relações entre as biomoléculas e os sentimentos de solidão. Eles descobriram que cinco proteínas estão mais presentes no cérebro de pessoas solitárias: CFRA1, ADM, FABP4, TNFRSF10A e ASGR1.

Leia também: Como 2 horas de exercício físico por semana pode mudar sua vida

Essas macromoléculas estão relacionadas a processos inflamatórios e respostas imunológicas. Quando acionadas de forma crônica, podem prejudicar a saúde do indivíduo.

Ademais, as proteínas também estão ligadas a doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Ou seja, o excesso de solidão pode acarretar o sistema circulatório e o metabolismo, provavelmente aumentando o risco de paradas cardíacas e acidentes vasculares cerebrais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No entanto, a solidão afeta mais do que a atividade das proteínas. O cérebro de pessoas solitárias tende a responder de maneira diversa aos estímulos visuais — o que indica uma possível interrupção do processamento de recompensas e experiências sociais. Dessa forma, esse processo pode levar a um ciclo de ainda mais isolamento e deterioração da saúde.

Há, ainda, a possibilidade de os genes associados ao câncer e a outras doenças inflamatórias estarem conectados ao estado emocional do indivíduo. Outros estudos indicam que oito horas de solidão têm praticamente o mesmo efeito de oito horas sem comer: esgotamento de energia e aumento da fadiga.