Osso de pênis que foi amuleto de sorte há 2 mil anos é achado na Inglaterra

Um poço ritual da época romana foi encontrado em 2015 por arqueólogos em Surrey, na Grã-Bretanha. Ali, foram achados 21 esqueletos humanos, 282 animais e um osso peniano (báculo) de um cachorro, decorado com óxido de ferro, substância conhecida como ocre vermelho.

Em dezembro do ano passado, os cientistas reconheceram o osso de pênis como um objeto ritual, em artigo publicado na revista Oxford Journal of Archeology. O estudo revelou que o óxido de ferro não está naturalmente presente no poço onde o osso foi encontrado, o que indica a aplicação intencional do pigmento no fóssil.

Segundo a pesquisadora responsável pela pesquisa, Ellen Green, este é o único caso que ela encontrou em um pênis possivelmente usado em objeto ritual. "Ele tinha muitas associações no mundo romano, sendo utilizado como amuleto de boa sorte e proteção contra o mau-olhado", afirmou ao site LiveScience.

Foram identificados no poço ossos de animais como cães de pequeno porte, tais quais terriers e corgis, além de filhotes, leitões e porcos. A descoberta indica que eram usados em rituais ligados a fertilidade, abundância e renovação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os restos humanos que estavam no buraco tiveram ossos removidos e manipulados. Apenas uma mulher com mais de 45 anos estava com o esqueleto completo.

"Um poço cheio de mortos torna-se um símbolo de nova vida e regeneração, enriquecendo o mosaico das crenças romano-britânicas”, escreveu Green no artigo. Os poços eram comuns na Grã-Bretanha romana. No país, também foi encontrado o primeiro registro em latim escrito por uma mulher.

A arqueóloga disse que não conseguiu encontrar nenhum outro caso semelhante de pintura de ocre vermelho em osso da época romana. "É um artefato muito único de um sítio muito único, mas, no fim das contas, é um pouco misterioso", declarou.