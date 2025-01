7 sucos práticos para ajudar a limpar o organismo

Suco de morango com beterraba e cenoura (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock) - (crédito: Edicase)

Os sucos são importantes aliados quando o assunto é ajudar a limpar o organismo. Preparados com frutas e vegetais, eles auxiliam na eliminação de toxinas do corpo, ajudando na redução do inchaço e desconforto causado pelo excesso na alimentação. Além disso, melhoram o sistema digestivo, aumentam a imunidade e favorecem o emagrecimento.

A seguir, confira 7 receitas de sucos deliciosos para ajudar a limpar o organismo!

Suco de morango com beterraba e cenoura

Ingredientes

8 morangos cortados

cortados 1 beterraba descascada e picada

1 cenouras descascadas e picadas

Suco de 2 laranjas

300 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco de laranja com limão e alface

Ingredientes

Suco de 1 limão

Suco de 2 laranjas

3 folhas de alface

250 ml de água

1 colher de sopa de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água e as folhas de alface e bata até ficar homogêneo. Adicione os sucos e o mel e bata para incorporar. Por último, coloque as pedras de gelo e bata até triturar. Sirva em seguida.

Suco de couve com beterraba e gengibre

Ingredientes

2 folhas de couve picadas

picadas 1/2 beterraba descascada e picada

1/2 pepino descascado e picado

1 colher de café de gengibre em pó

Folhas de hortelã a gosto

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de couve, a beterraba, o pepino, as folhas de hortelã e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gengibre em pó e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Suco de abacaxi com pepino e hortelã

Ingredientes

2 fatias de abacaxi picadas

picadas 1 xícara de chá de folhas de hortelã

1 pepino descascado e picado

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

Suco de mirtilo com limão (Imagem: HandmadePictures | Shutterstock)

Suco de mirtilo com limão

Ingredientes

2 xícaras de chá de mirtilo

750 ml de água

Suco de 1 limão

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o mirtilo e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco, descarte o bagaço e disponha em uma jarra. Adicione o suco de limão e misture para incorporar. Por último, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de melancia com canela

Ingredientes

1 fatia de melancia sem sementes e picada

sem sementes e picada Suco de 1 limão

150 ml de água de coco

1 colher de café de canela em pó

5 castanhas-de-caju

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco de maçã com cenoura e salsão

Ingredientes

1 cenoura descascada e picada

1 maçã sem sementes e picada

sem sementes e picada 1 talo de salsão

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe e sirva em seguida.