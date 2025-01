Bolo de caneca de banana com aveia (Imagem: Nataliia Suietska | Shutterstock) - (crédito: Edicase)

O bolo de caneca fit é uma excelente alternativa para o café da manhã ou lanche da tarde. Saudável e delicioso, ele é um aliado para quem deseja saciar a fome e a vontade de comer doce sem sair da dieta. Prático, pode ser preparado em poucos minutos e com diferentes ingredientes.

A seguir, confira 7 receitas práticas de bolo de caneca fit!

Bolo de caneca de banana com aveia

Ingredientes

1 banana descascada e amassada

1 ovo

2 colheres de sopa de farelo de aveia

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de canela em pó

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana, o ovo, o óleo de coco, o mel, o farelo de aveia e a canela em pó e mexa até ficar homogêneo. Por último, acrescente o fermento químico e misture. Em seguida, unte uma caneca com óleo de coco, despeje a massa e leve ao micro-ondas por 3 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de limão

Ingredientes

1 ovo

3 colheres de sopa de farinha de trigo integral

1 colher de chá de mel

Suco e raspas de 1 limão

1 colher de chá de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de água

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo, a farinha de trigo integral, o mel e metade do suco de limão e misture até ficar homogêneo. Por último, coloque o fermento químico e mexa. Após, unte uma caneca com óleo de coco, despeje a massa e leve ao micro-ondas por 1 minuto e 30 segundos.

Enquanto isso, em outro recipiente, coloque o leite em pó, o restante do suco de limão, a água e as raspas de limão e mexa até obter um creme homogêneo. Retire o bolo do micro-ondas e despeje o creme sobre ele. Sirva em seguida.

Bolo de coco

Ingredientes

2 colheres de sopa de farinha de coco

1 ovo

2 colheres de sopa de leite de coco

1 colher de chá de óleo de coco

1 colher de chá de mel

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de coco, o ovo, o leite de coco, o óleo de coco e o mel e misture até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Após, unte uma caneca com óleo de coco e despeje a massa. Leve ao micro-ondas por 2 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de caneca sabor chocolate

Ingredientes

1 ovo

1 colher de sopa de cacau em pó ?

? 2 colheres de sopa de leite

2 colheres de sopa de farinha de amêndoas

1 1/2 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo e bata até ficar homogêneo. Adicione o cacau, o açúcar mascavo, a farinha de amêndoas e o leite e misture até obter uma massa homogênea. Por último, acrescente o fermento químico e mexa para incorporar. Em seguida, unte uma caneca com óleo de coco, despeje a massa e leve ao micro-ondas por 1 minuto e 30 segundos. Sirva em seguida.

Bolo de caneca sabor cenoura

Ingredientes

2 ovos

1/2 cenoura descascada e cortada em rodelas

e cortada em rodelas 3 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, a cenoura e o açúcar mascavo e bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura em um recipiente, acrescente a farinha de aveia e o fermento químico e misture até obter uma consistência homogênea. Unte uma caneca com óleo de coco, despeje a massa e leve ao micro-ondas por 2 minutos e 30 segundos. Sirva em seguida.

Bolo de maçã com canela

Ingredientes

2 colheres de sopa de farinha de trigo integral

1/4 de colher de chá de fermento químico em pó

1/4 de colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de mel

1 ovo

2 colheres de sopa de maçã amassada

1 colher de sopa de leite de amêndoas

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma caneca, coloque a farinha de trigo integral, o fermento químico e a canela e misture. Adicione o mel, o ovo, a maçã e o leite de amêndoas e mexa até obter uma massa homogênea. Unte uma caneca com óleo de coco e despeje a massa. Leve ao micro-ondas por 2 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de caneca de amendoim

Ingredientes

1 colher de sopa de pasta de amendoim sem açúcar

sem açúcar 1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de xilitol

1 colher de café de fermento químico em pó

1 colher de sopa de leite de aveia

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a pasta de amendoim, o ovo, a farinha de aveia, o xilitol e o leite e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Após, unte uma caneca com óleo de coco e despeje a massa. Leve ao micro-ondas por 2 minutos e 30 segundos. Sirva em seguida.