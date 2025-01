Fevereiro laranja e roxo: cores chamam atenção para cuidados com a saúde

O mês de Fevereiro, assim como outros meses do ano, destaca o alerta para cuidados à saúde física através de cores específicas. Para isso, fevereiro é marcado pelas cores roxa e laranja

Mas o que significa as cores? O roxo é utilizado para a conscientização sobre lúpus, o Alzheimer e a fibromialgia. Já o laranja, destaca a leucemia e a doação de medula óssea. Tais doenças crônicas podem ser difíceis de serem reconhecidas precocemente, o que dificulta um tratamento eficaz.

Lúpus

Caracterizado como um distúrbio crônico, o lúpus faz com que o organismo produza mais anticorpos que o necessário para manter o organismo em pleno funcionamento. Os anticorpos em excesso passam a atacar o organismo, causando inflamações nos rins, pulmões, pele e articulações.

Segundo o Ministério da Saúde, o Lúpus Sistêmico (Les) é a forma mais séria da doença e também a mais comum, afetando aproximadamente 70% dos pacientes portadores do distúrbio. Ele afeta principalmente mulheres, sendo 9 em 10 pacientes com o risco mais elevado durante a idade fértil.

Os principais sintomas da doença são: cansaço, febre, perda de apetite, manchas e lesões na pele, inchaço e rigidez nos músculos, dificuldade para respirar, dor de cabeça, queda de cabelo e confusão mental. Tais sintomas podem ser divergentes de um paciente para outro e também se aplicam a outras doenças, o que dificulta o diagnóstico.

Como a causa do distúrbio é desconhecida, carece de tratamentos preventivos e que cure de vez o paciente. O tratamento é medicamentoso. Hábitos saudáveis são recomendados para evitar o desenvolvimento do lúpus.

Fibromialgia

A Fibromialgia ataca especificamente as articulações, causando dores musculares generalizadas. A síndrome também provoca cansaço excessivo, alterações no sono, ansiedade e depressão. A doença pode aparecer depois de eventos graves como um trauma físico, psicológico ou até mesmo uma infecção.

O motivo pelo qual pessoas desenvolvem a doença ainda é desconhecido. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) calcula que a fibromialgia afeta cerca de 3% da população. De cada 10 pacientes com fibromialgia, sete a nove são mulheres.

Sintomas como sono não reparador, dores musculares, fadiga, ansiedade e depressão podem caracterizar a doença, assim como também aparecem em portadores de artrite reumatoide e lúpus. O tratamento da doença sem cura é o alívio dos sintomas, com exercícios aeróbicos e medicamentos.

Alzheimer

Nomeado em homenagem de Alois Alzheimer, psiquiatra alemão que fez a primeira descrição da doença em 1906, a condição neuro-degenerativa causa o declínio das funções cognitivas, como declínio gradual de funções cognitivas. Com o passar do tempo, ele interfere no comportamento e personalidade da pessoa, causando consequências como a perda de memória.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Alzheimer é a causa mais comum de demência – um grupo de distúrbios cerebrais que causam a perda de habilidades intelectuais e sociais. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade, das quais 6% por cento têm a doença de Alzheimer, segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz).

Quatro estágios da doença vão da forma inicial até o estado terminal. Ela acompanha sintomas como alteração de memória, personalidade e habilidades, agitação, incontinência fecal e urinária, dificuldade para comer e infecções intercorrentes.

Assim como as doenças apresentadas anteriormente, o Alzheimer não tem cura e é tratado para amenizar e retardar o avanço via medicamentos. Terapia e atividade física auxiliam no conforto e qualidade de vida do paciente.

Leucemia

O câncer na medula óssea é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente, de origem desconhecida. Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam que, entre 2023 e 2025, o Brasil registrou mais de 11 mil casos de leucemia por ano. Os sintomas incluem anemia, palidez, sonolência, fadiga, palpitação, manchas roxas na pele ou pontos vermelhos, bem como gânglios linfáticos inchados, perda de peso, febre e dores nas articulações e ossos.

A campanha também frisa a importância da doação de medula óssea, principal tratamento para a doença. A doação é muito importante, pois a cada cem mil pacientes, apenas um doador é compatível, segundo o Ministério da Saúde. O tratamento depende da agressividade do câncer, abrangendo quimio e radioterapia.