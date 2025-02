Ir a shows pode aumentar expectativa de vida em até nove anos, aponta estudo

Estudo da empresa responsável pela O2 Arena, uma das mais populares do mundo, mostra que sentimentos de bem-estar crescem 21% com apenas 20 minutos de show - (crédito: Reprodução)

Um estudo realizado pela companhia de telecomunicações O2 — responsável pela The O2 Arena, em Londres — em conjunto com um especialista em ciência comportamental da Goldsmith’s, University of London, revelou que ir a shows pode ajudar a aumentar o bem-estar e a expectativa de vida. De acordo com a pesquisa científica, a ida a apresentações musicais ao vivo a cada 15 dias pode fazer com que uma pessoa viva até nove anos mais.

Com apenas 20 minutos de show, diz o estudo, os sentimentos de bem-estar crescem 21%. O aumento do bem-estar, segundo outras pesquisas, está diretamente relacionado, por sua vez, “com um aumento de nove anos na expectativa de vida”. Isso aponta, como enfatizam a O2 e Patrick Fagan — professor associado da Goldsmith’s —, para uma ligação entre longevidade e a ação de ir a shows.

Para chegar aos resultados, foram realizados testes psicométricos e de frequência cardíaca personalizados durante diversas atividades que promovem o bem-estar, como ioga, passear com cães e, claro, ir a apresentações musicais ao vivo.

No caso dos shows, foram percebidas, além do aumento no bem-estar, maiores taxas de sentimentos relacionados a todo o espectro de felicidade — a exemplo de autoestima e proximidade com outras pessoas, que aumentaram ambas em 25%. A estimulação mental subiu, por sua vez, "em impressionantes 75%".

No que diz respeito à frequência, o acompanhamento mostrou que aqueles que vão a shows ao vivo pelo menos uma vez a cada 15 dias foram os mais propensos a dar a pontuação mais alta — 10 em uma escala de 10 — a felicidade, contentamento, produtividade e autoestima.

"Nossa pesquisa mostra o profundo impacto que os shows têm nos sentimentos de saúde, felicidade e bem-estar — com a presença quinzenal ou regular sendo a chave", resume Fagan na nota publicada pela empresa de telefonia. "Combinando todas as nossas descobertas com a pesquisa da O2, chegamos a uma prescrição de um show a cada quinze dias, o que pode abrir caminho para quase uma década a mais de anos de vida."