A descoberta de pesquisadores sobre "múmias extraterrestres" no Peru

Pesquisadores afirmaram que encontraram evidências de "obturações de cavidades e evidências claras de trabalho dentário" nas supostas "múmias extraterrestres" descobertas no deserto de Nazca, no Peru.

José Zalce, ex-diretor do Departamento Médico da Marinha Mexicana, junto com uma equipe de pesquisa, estava investigando uma das "múmias" que chamaram de "Antonio" e colocou uma pequena câmera na boca, capturando imagens do que pareciam ser obturações.

Segundo o jornal britânico Mail Online, este tipo de obturação é feito de uma mistura de metais, incluindo mercúrio, prata, cobre e estanho.

Os pesquisadores também examinaram os olhos de "Antonio" e encontraram "tecido ressecado correspondente aos músculos intrínsecos do olho e o que parece ser o resíduo do nervo óptico completamente ressecado".

"Esta é mais uma evidência clara e irrefutável de que esses corpos são 100% genuínos, reais e orgânicos, tendo estado vivos", disse o Dr. Zalce.

Histórico de polêmica

No ano passado, pesquisadores informaram que, após análise científica nas supostas múmias alienígenas, chegaram à conclusão de os materiais são feitos de ossos de animais terrestres.

As figuras foram achadas com roupas andinas em uma caixa de papelão e foram tidas na época como "evidência de extraterrestres".

Em coletiva de imprensa, Flavio Estrada, arqueólogo do Instituto de Medicina Legal e Ciência Forense do Peru, disse que a análise das figuras permitiu identificar que eram feitas com ossos animais e humanos colados com material sintético.

