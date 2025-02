Saiba por que Whindersson Nunes decidiu se internar em clínica psiquiátrica

O humorista Whindersson Nunes decidiu se internar em uma cliínica psiquiátrica no interior de São Paulo para cuidar da saúde mental. Em comunicado divulgado na quinta-feira (20/2) pela Non Stop Produções Artísticas, responsável pelo gerenciamento da carreira do comediante, há a informação de que Whindersson está buscando tratamento adequado para o próprio bem-estar e que a decisão pela internação partiu dele, com o devido acompanhamento médico.

"Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento", diz o comunicado.



O humorista vem enfrentando a depressão há um tempo. No ano passado, ele revelou que o transtorno o fez sentir mal enquanto estava fazendo show no palco. “Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão foi hoje", disse em maio de 2024.



Em 2023, em entrevista ao apresentador Marcelo Tas ele afirmou que o esporte o ajudou a controlar a depressão. “Ela é vai e volta. Você está bem durante muito tempo, depois vem um negócio que você não sabe o que está acontecendo. O boxe me controlava mentalmente”, citou.

Saúde mental

Ao Correio, a psicóloga Cristhiane Oliveira pontuou que a depressão exige uma abordagem interdisciplinar. "Isso inclui atividade física, organização de rotina, trabalhar a espiritualidade (se houver)", cita.

A psicóloga ainda ressaltou que a internação é um dos meios de tratamento. "A internação ajuda muito no cuidado integrado, interdisciplinar, na organização da rotina, administração de medicações. Ajudando na reorganização dos pensamentos e crenças disfuncionais e regulação emocional", explica Cristhiane.

Alguns sintomas da depressão são sensação de tristeza, autodesvalorização, sentimento de culpa, falta de energia, falta de concentração, alteração no sono (dormir muito ou pouco), alteração no apetite e outros. "Esses sinais devem persistir por mais de duas semanas, não é qualquer tristeza que pode ser considerada depressão", observa Cristhiane Oliveira.