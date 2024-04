A exibição de um corpo, apontado pelo ufólogo Jaime Maussan, como sendo de uma extraterrestre grávida gerou confusão em uma conferência sobre múmias alienígenas realizada no Peru, em 4 de abril. Na ocasião, um vídeo sobre o suposto novo espécime de alienígena, chamado Montserrat, foi exibido ao público pelo organizador do evento.

O especialista, de 70 anos, conhecido pelas pesquisas sobre fenômenos extraterrestres, apresentou outros dois supostos alienígenas mumificados no Congresso Mexicano, em setembro de 2023. Os E.Ts, segundo ele, foram encontrados em Palpa e Nazca, no Peru, em 2016.

Diferente dos outros apresentados, este alienígena em questão seria diferente por supostamente estar grávida no momento de sua morte. O ufólogo afirma que existe uma prova definitiva sobre as múmias tridáctilas, que segundo ele possuem três dedos nas mãos e nos pés.

De acordo com Maussan, a E.T esperava um feto tridáctilo, que foi batizada por ele como Rafael. As informações são do Daily Mail.



A conferência foi palco de uma confusão depois que funcionários do Ministério da Cultura do Peru interromperam o evento para tentar apreender o corpo mumificado de Montserrat. Acompanhados por policiais, eles tomaram conta do microfone.

O vídeo da conferência, transmitido pelo YouTube, mostra o momento em que o Ministério da Cultura interrompe o evento. Um dos funcionários informou que a ação tinha como objetivo confiscar a múmia que havia sido denunciada nas redes sociais.



"Desculpem a interrupção, estamos a tomar uma ação preventiva inesperada junto do Ministério da Cultura e da Polícia Especializada do Patrimônio Cultural relativamente à exposição das múmias tridáctilas que têm denunciado nas redes sociais". Assista:



No entanto, a ação não foi efetivada pois os funcionários descobriram que as múmias físicas não foram levadas para o evento. Maussan apenas preparou um vídeo de apresentação da múmia, e os funcionários foram convidados a assistir ao vídeo de 15 minutos junto com o público. Veja: