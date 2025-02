Carnaval: ansiedade por feriados prejudica a rotina e o trabalho

A especialista Julia Gebrim explica que é importante adotar estratégias para aliviar a tensão, como organização do tempo, pausas durante o dia, técnicas de respiração e relaxamento, além de buscar momentos de lazer antes mesmo do feriado chegar para aliviar a tensão gerada por essa ansiedade pré- carnaval. - (crédito: Freepik)

Há o ditado de que “o ano só começa após o carnaval”. Para muitos brasileiros, essa frase é verdade. Com a agitação, a folia se torna um momento muito esperado, que pode gerar uma ansiedade que atrapalha a rotina, inclusive o trabalho.

Segundo a neuropsicóloga Juliana Gebrim, psicóloga pelo Instituto de Psicologia Aplicada e Formação de Portugal (Ipaf), a ansiedade pode impactar na rotina de trabalho de diversas formas. "Tem pessoas que ficam mais agitadas, outras têm dificuldade de concentração, e há quem sinta uma grande queda na produtividade. Alguns sinais comuns são: dificuldade de concentração, irritabilidade, insônia, fadiga, dores de cabeça, tensão muscular e até problemas intestinais", diz.

A neuropsicóloga Aline Gomes, por sua vez, explica que os sintomas podem se estender para além da vida profissional. Como a tensão corporal, o aumento da ansiedade que pode gerar o consumo excessivo de comida, bebida, cigarro, entre outros.

Antes de feriados extensos, a demanda e o ritmo de trabalho tendem a aumentar, o que pode intensificar a ansiedade. Enquanto para alguns esta agitação está atrelada ao ritmo de trabalho, para outros, o cenário de folia é a causa de ansiedade. “Essa sensação pode estar ligada a diferentes fatores, como medo de não dar conta de tudo ou até uma expectativa alta para os tão esperados dias de folga”, explica Juliana Gebrim.

No Brasil, existem trabalhadores que já relatam essa ansiedade. Para Patrícia*, a euforia não está ligada apenas a folia do carnaval, mas também ao feriado prolongado que permite que as pessoas possam descansar.

Lidar com a euforia na semana anterior ao carnaval pode se tornar complicado, e isso pode atrapalhar o desempenho no trabalho. "É nesse período de pré-carnaval que eu me sinto desmotivada a trabalhar. Muito pelo clima na cidade. Eu moro em Belo Horizonte, e o carnaval aqui nos últimos anos cresceu muito”, relatou Patrícia*.

Nesse ano, essa empolgação pode estar atrelada à cerimônia do Oscar, na qual o Brasil participa com três indicações com o filme Ainda estou aqui. Iago Navas, estagiário de comunicação, afirma que a ansiedade fica ainda maior por conta da visibilidade do cinema nacional no exterior, o que motiva as pessoas a socializarem e comemorarem.

















Como trabalhar a ansiedade pré-carnaval?

Juliana Gebrim explica que, para impedir a queda de desempenho, é importante dividir demandas ao longo dos dias para evitar o acúmulo de tarefas e respeitar os próprios limites. "É essencial respeitar os sinais do corpo, dormir bem e evitar excessos. Não adianta se encher de café ou açúcar, pois isso pode piorar o nervosismo", afirma.

Existem algumas soluções para evitar que isso aconteça no ambiente de trabalho. Para os gestores, Juliana Gebrim aconselha o desenvolvimento de um calendário antecipado para a organização de tarefas, recompensas de trabalho e até “permitir que a equipe trabalhe remotamente em dias que antecedem o feriadão”. “Isso pode aumentar a motivação e permitir que os colaboradores finalizem suas tarefas sem pressão excessiva”, completa.

(Nome fictício a pedido da entrevistada)

