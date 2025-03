Amigas usam remédios para emagrecer ao mesmo tempo; veja antes e depois

As duas amigas americanas AnnaLee Canario, de 32 anos, e Dacia Benjamin, de 40 anos, fizeram um tratamento com remédios para perda de peso ao mesmo tempo. As mulheres relataram os processos de emagrecimento ao jornal britânico Daily Mail.

AnaLee começou seu tratamento em dezembro de 2022 com o medicamento Mounjaro (que contém o fármaco tirzepatida) enquanto Dacia recebeu uma prescrição para a semaglutida composta (ativo do Wegovy e do Ozempic).

Os dois são medicamentos agonistas do hormônio GLP-1, produzido pelo intestino delgado para regular os níveis de açúcar no sangue. Estudos sugerem que a tirzepatida é ligeiramente mais eficaz por atuar sobre dois hormônios intestinais e não somente um.

Porém, Dacia disse que conseguiu perder peso mais rapidamente com a semaglutida. Ela teve, entretanto, efeitos colaterais muito piores do que os da amiga.

Tanto a semaglutida quanto a tirzeptida podem causar efeitos gastrointestinais semelhantes, como náuseas, vômitos e diarreia. No entanto, Dacia afirmou que as náuseas e as cólicas estomacais eram "paralisantes". "Reparei que a AnnaLe não teve que lidar com tantos efeitos colaterais quanto eu", disse.

As duas amigas escolheram emagrecer por motivos semelhantes. Dacia teve um incidente com sua filha, que fugiu dela em um parque e foi parar em uma rua movimentada. Ela disse que não estava em forma para correr atrás da criança. AnaLee alegou que também queria ser mais saudável para os filhos.

Além disso, elas são viajantes e afirmaram que "não conseguir fazer as coisas ou caber confortavelmente num avião é desencorajador".

Há pouco mais de dois anos, no começo do processo de emagrecimento, AnaLee pesava 132 kg e Dacia, 99 kg.

Agora, AnaLee pesa 83 kg e Dacia, 63 kg.

Confira o antes e depois das amigas:









Para quem deseja perder peso, Dacia aconselha: "Faça o que precisa fazer, desde que com consentimento médico. Não deixe que ninguém o faça sentir desconfortável com a forma como escolhe gerir a sua saúde e o seu peso. Essa é a sua jornada, não a de mais ninguém".