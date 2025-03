Cientistas chineses e sul-africanos quebram recorde de comunicação quântica

Implementação do primeiro link de satélite quântico no Hemisfério Sul na Universidade Stellenbosch, na África do Sul - (crédito: Ignus Dreyer/Universidade Stellenbosch)

Cientistas da África do Sul e da China estabeleceram um recorde mundial: em um experimento secreto realizado em 1º de outubro do ano passado, eles conseguiram uma comunicação quântica ultrassegura via satélite de 12.900 km, a mais longa realizada intercontinentalmente. Os resultados foram publicado na prestigiosa revista Nature, nesta quarta-feira (19/3).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os pesquisadores utilizaram o microssatélite quântico chinês Jinan-1, lançado em órbita baixa da Terra. Na demonstração concluída com sucesso, os cientistas geraram chaves quânticas em tempo real por meio da Distribuição de Chaves Quânticas (QKD, na sigla em inglês), permitindo a criptografia segura de imagens transmitidas entre estações terrestres na China e na África do Sul em bloco único — considerada inquebrável.

As condições ambientais ideais da Universidade Stellenbosch — céu limpo e baixa umidade —, na África do Sul, permitiram que a estação terrestre local atingisse uma taxa de geração de chaves de 1,07 milhão de bits seguros durante uma única passagem de satélite. Segundo os cientistas, trata-se de um índice “fenomenal”.

De acordo com os pesquisadores, a comunicação quântica aproveita os princípios fundamentais da mecânica quântica, garantindo uma transferência de informações altamente segura. A Distribuição Quântica de Chaves emprega fótons únicos para codificar e transmitir chaves seguras. Como fótons únicos não podem ser interceptados, copiados ou medidos sem alterar seus estados quânticos, essa tecnologia fornece segurança incomparável, mesmo contra adversários poderosos.

A China está atualmente na vanguarda da tecnologia de comunicação quântica, sob comando do físico Jian-Wei Pan. A extensa infraestrutura quântica do país inclui uma rede baseada em fibra terrestre de 2 mil quilômetros que conecta 32 pontos em grandes cidades, de Pequim a Xangai. A equipe de pesquisa sul-africana do Departamento de Física da Universidade Stellenbosch foi liderada por Yaseera Ismail, responsável por estabelecer com sucesso o link de satélite quântico.

“Colaborações internacionais e nacionais são essenciais para impulsionar pesquisas de ponta e expandir os limites científicos. Implementar o primeiro link de satélite quântico no Hemisfério Sul é uma conquista notável para a África do Sul, demonstrando o potencial significativo para desenvolver um ecossistema quântico próspero”, disse Yaseera Ismail, em comunicado enviado à imprensa.