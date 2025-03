Veja como os treinos curtos beneficiam a saúde

A falta de tempo é uma das principais justificativas para o sedentarismo. Diante dessa realidade, os treinos curtos, com apenas 5 a 30 minutos de duração, ganharam popularidade como uma alternativa prática para manter a saúde em dia mesmo com uma rotina corrida.

“Métodos como o HIIT (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade) mostram que poucos minutos de exercício intenso podem gerar um alto gasto calórico e melhorias no condicionamento cardiovascular”, afirma Ronaldo Vilela Barros, coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera. No entanto, ele destaca que treinos rápidos não substituem completamente atividades mais longas, especialmente para quem busca ganho de massa muscular ou resistência física.

Definição muscular e emagrecimento

Segundo o professor, é um erro acreditar que cinco minutos de exercício por dia são suficientes para definir o corpo. “A hipertrofia e a definição muscular exigem estímulos progressivos e consistentes. Apenas alguns minutos de treino diário, sem uma rotina complementar, dificilmente trarão resultados expressivos”, explica.

Outra dúvida comum é se esses treinos ajudam na perda de peso. O especialista esclarece que, quando feitos com alta intensidade, eles podem acelerar o metabolismo e contribuir para a queima calórica. Mas, a perda de peso depende de um balanço energético negativo, ou seja, gastar mais calorias do que se consome. “Treinos curtos podem ser uma ferramenta útil, mas sem uma alimentação equilibrada e um plano de exercícios estruturado, a perda de peso pode ser limitada”, afirma Ronaldo Vilela Barros.

Criar o hábito de praticar exercícios físicos é importante para a saúde (Imagem: muse studio | Shutterstock)

Importância da atividade física

Apesar das limitações, o professor reforça que qualquer movimento é melhor do que o sedentarismo e que treinos curtos podem ser um excelente ponto de partida para quem tem uma rotina agitada. “Se a pessoa tem apenas cinco minutos, já vale a pena se movimentar. Exercícios rápidos podem melhorar a circulação, aumentar a disposição e reduzir o estresse. O importante é criar o hábito e, sempre que possível, aumentar a intensidade e a duração dos treinos”, orienta.

Portanto, Ronaldo Vilela Barros destaca que, embora os treinos curtos possam trazer benefícios, eles não devem ser a única estratégia para quem busca mudanças significativas na saúde e na forma física. “Combinados com uma rotina equilibrada de atividades físicas e alimentação adequada podem ser um ótimo aliado para quem deseja manter o corpo ativo mesmo nos dias mais corridos”, finaliza.

Por Bianca Lodi Rieg