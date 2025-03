Bafo de lente? Dentista explica "fenômeno" que viralizou nas redes

Uma situação curiosa envolvendo o uso de lentes de contato dental chamou a atenção das redes sociais durante a última semana. O influenciador digital João Luiz Pedrosa, ex-participante da edição de 2021 do Big Brother Brasil, confessou aos próprios seguidores no X (antigo Twitter) ter sentido, mais uma vez, o “bafo”, segundo ele, de quem usa esse tipo de prótese.

De acordo com a publicação, o mau-cheiro é “específico” e parece estar presente entre os dentes do usuário de lente “faz um tempo”. O desabafo somou mais de 50 mil curtidas na plataforma e atraiu, nos comentários, tanto internautas com experiências semelhantes como pessoas que colocavam a afirmação em cheque.

hj senti novamente o bafo de quem tem lente no dente. ele é específico, ele é um bafo curado… que tá ali faz um tempo. parece uma panela com comida velha que vc esqueceu na geladeira que no momento em que abre a tampa vem aquele cheiro maturado — João Pedrosa (@joaoluizpedrosa) March 24, 2025

O problema na prática

Ao Correio, o dentista Flávio Tavares, professor da Faculdade Aria, esclareceu que “lentes de contato dental não causam mau-hálito se estiverem clinicamente adequadas na boca”. Segundo ele, “somente um cirurgião dentista pode avaliar essa situação técnica”.

Conhecida como mau-hálito ou “bafo”, a halitose pode ter várias causas, de acordo com o especialista. A má higiene bucal é uma das principais delas, uma vez que resíduos de alimentos, se não forem removidos diariamente, se acumulam entre dentes, língua, mucosas e próteses dentais. Esse acúmulo, associado à presença de bactérias, pode promover um cheiro desagradável decorrente do processo de decomposição.

“Para prevenção do mau hálito a correta higienização da boca é o fator que na maioria das vezes vai fazer maior diferença, entretanto o fator causal do problema precisa ser investigado pelo profissional dentista ou médico para as causas sistêmicas”, afirma Tavares.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quem usa lentes de contato nos dentes, portanto, não está nem mais nem menos sujeito a essas adversidades. “As lentes de contato dentais necessitam de cuidados idênticos aos dos dentes naturais”, garante. “Uso periódico de fio dental e escovação dos dentes, mais de uma vez ao dia. É o suficiente!”

Se uma pessoa usuária das próteses suspeitar, porém, que o mau-hálito está relacionado a elas, “deve procurar o cirurgião-dentista para correto diagnóstico pois não é o que se espera de tratamento”.

O que causa mau-hálito?



Além da má higiene bucal, são causa de halitose, se não controlados: cáries, gengivite, periodontite, infecções das vias aéreas superiores, doenças sistêmicas — como do aparelho digestivo —, doenças crônicas hepáticas e diabetes. Além disso, medicamentos que causam diminuição da produção de saliva também podem ser fatores contribuintes para o mau-cheiro, explica o profissional.

Alguns alimentos — como alho, cebola, álcool… —, bem como dietas e jejuns prolongados, também podem causar o mau-hálito.