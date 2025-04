Shape Mewtwo: corpo inspirado em Pokémon ganha adeptadas no mundo fitness

A revolução do fitness, sobretudo após a pandemia de Covid-19, trouxe a valorização de corpos que evidenciam a massa muscular. Conhecido popularmente como “shape”, atletas e amadores realizam exercícios para modelar o formato do corpo de acordo com a quantidade de músculos aparentes. Para as mulheres, uma das tendências fitness para 2025 é conhecida como “shape mewtwo”.

Leia também: 10 benefícios da musculação para a saúde do corpo

O Mewtwo é uma criatura do universo de Pokémon, franquia Satoshi Tajiri que começou com um par de jogos e se popularizou com a série animada de 1997. O pokémon tem a parte de cima do corpo esguia, a cintura fina e os glúteos e coxas bem desenvolvidos. Daí que parte a inspiração do shape.

Mewtwo (foto: Pokedex/Pokémon)

“No mundo fitness, o Shape Mewtwo refere-se a um corpo com essas proporções: membros inferiores robustos e definidos, contrastando com uma parte superior mais esguia. Não que não seja trabalhada também, mas proporcionalmente menos volumoso”, explica ao Correio o personal trainer Carlos Lima.

O formato, de acordo com o especialista, é inspirado na tendência natural das mulheres, especialmente as brasileiras, de terem quadris mais largos, coxas mais expressivas e menos volume na parte superior do tronco.













É o caso de Gabe Garcia, musa fitness que conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram. Ao Correio, ela disse que tinha o shape Mewtwo sem nem saber. “Uma pessoa me contou que esse shape existia há uns dois anos. Eu não escolhi tê-lo, aconteceu naturalmente. Eu sempre tive facilidade em ganhar massa nos membros inferiores, então acabou ficando assim”, afirma.

Para manter esse formato de corpo, ela realiza uma rotina de treinos reforçada. Segundo Carlos Lima, para alcançar o Shape Mewtwo, é necessário um volume adequado de exercícios, especialmente focado na hipertrofia de membros inferiores para destacar o volume de glúteos e coxas.

A nutricionista Mariana Cristina de Oliveira Marques evidencia que treino e dieta devem ser adaptados para cada pessoa. “Tem pessoas que terão mais facilidade pra desenvolver um grupo muscular e isso é genético. Acho muito importante ressaltar que temos que ter um corpo que nos agrade, que ao olhar no espelho nos sintamos bem”, completa ao Correio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na animação, Mewtwo é um Pokémon modificado geneticamente para se tornar mais poderoso, o que prejudicou a saúde mental do personagem. E para além do shape, a semelhança com o Pokémon pode ir além da estética e também afetar o psicológico de pessoas que buscam essa estética. “É fundamental questionarmos até que ponto esses ideais de beleza são saudáveis e realistas. A busca incessante por um "shape da moda" pode acarretar não apenas riscos físicos, mas também impactos psicológicos significativos”, expõe o personal trainer.

“Devemos promover a aceitação da diversidade corporal e incentivar práticas que priorizem a saúde e o bem-estar em detrimento de padrões estéticos efêmeros”, finaliza Lima.