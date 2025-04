Zumbi? Autoridades pedem para população decapitar peixe cabeça-de-cobra

O peixe cabeça-de-cobra (Channa argus) acendeu o alerta vermelho de autoridades ambientais do estado de Missouri, nos Estados Unidos. O Departamento de Conservação do estado (sigla MDC), publicou instruções sobre como a população deve agir caso encontre um peixe cabeça-de-cobra: cortar a cabeça, estripar ou deixar dentro de um saco plástico.

O tratamento extremo ao animal é explicado pelo comportamento invasivo do peixe — além da grande capacidade de sobrevivência. Ele é um peixe com ossos que consegue respirar ar (o que permite que o peixe cabeça-de-cobra sobreviva por horas fora d'água), além de ter um corpo mais alongado e gosmento (podendo chegar até 1 metro) e se mover como uma cobra, podendo "andar" por alguns metros até chegar em área alagada.

Peixe cabeça-de-cobra (foto: Hitoshi Watanabe/Creative Commons Attribution 2.0/U.S. Fish &Wildlife Service)

"O peixe cabeça-de-cobra do norte é uma espécie altamente invasiva que pode reduzir outras espécies que as pessoas buscam. Pescadores podem ajudar com informações sobre os locais em que pegarem essa espécie", disse Angela Sokolowski, ecologista do MDC em um comunicado público.

Semelhança com cobras

Além da capacidade de sobrevivência fora d'água, o peixe também tem características singulares, como uma coloração que lembra o de uma cobra píton e a cabeça mais achatada. O peixe cabeça-de-cobra é nativo da Ásia e foi registrado no Estados Unidos em 2002. Desde então, vem se espalhando por diversos estados, como Virginia, Maryland, Pennsylvania e Nova York. É proibido, importar, exportar, comprar, vender ou ter qualquer posse do peixe cabeça-de-cobra nos EUA.

Vale lembrar que a política de tolerância zero contra o peixe cabeça-de-cobra não é unanimidade. Alguns críticos questionam se matar o animal seja a melhor solução para lidar com a invasão — que já estaria fora de controle.