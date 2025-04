Brasiliense tem foto escolhida como "Imagem Astronômica do Dia" pela NASA

A imagem do brasiliense que mostra os anéis de saturno aparecendo e desaparecendo. Evento acontece a cada 15 anos. - (crédito: Reprodução do site preparaenem.com/geografia/saturno)

Um olhar atento aos céus de Brasília rendeu a Natan Fontes uma conquista astronômica: A NASA (Agência Espacial Norte-Americana) escolheu sua fotografia como a "Astronomy Picture of the Day" (APOD), ou "foto de astronomia do dia". O militar da reserva, 64 anos, diz que este reconhecimento é algo muito gratificante e meio fora do normal, visto que não é fácil chegar lá.

Leia também: Amendoim ou peta? Formato de asteroide impressiona cientistas

O registro anual de Saturno

A foto escolhida não é uma captura simples, mas sim uma composição que retrata a inclinação dos anéis de Saturno ao longo de vários anos. Natan Fontes, começou a montar essa sequência em 2020, ano da pandemia, e foi adicionando registros de 2021, 2022, 2023 e 2024.

A imagem que culminou a composição e selou sua seleção foi tirada recentemente, em 21 de abril de 2025, um feriado, por volta das 5h30/5h35 da manhã. Ele aproveitou a oportunidade que o céu abriu na cidade, que estava chuvosa.

Leia também: Planeta a 140 anos-luz da Terra se desintegra e tem cauda de cometa

Ele compartilha que a composição é considerada altamente didática, pois ilustra o movimento relativo de Saturno em relação à Terra. O destaque da foto de 2025 é que os anéis de Saturno aparecem como apenas um traço escuro no centro. “Isso ocorre porque, da perspectiva de um observador na Terra, os anéis estão em perspectiva, e conseguimos ver apenas a borda. Este fenômeno de desaparecimento e aparecimento dos anéis, na verdade, uma questão de inclinação vista da Terra, é um ciclo que se repete a cada 15 anos”, explica.











O processo para a captura dessas imagens envolve o uso de uma câmera especial. Natan usa o modelo de telescópio com uma câmera dedicada à astrofotografia planetária. “A fotografia astronômica requer uma técnica apurada, especialmente no processamento da imagem, que exige estudo e aprimoramento contínuo”, compartilha.

Leia também: Veículo robótico da Nasa encontra moléculas orgânicas em Marte

Seleção da foto pela NASA

A foto foi enviada para a NASA na noite do dia 21 de abril. A notícia da possível seleção chegou de forma inesperada na quarta-feira, dia 23, quando um amigo sinalizou que a foto havia aparecido no Instagram da agência espacial. A confirmação oficial veio por e-mail no domingo à tarde, informando que a imagem seria publicada na terça-feira seguinte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ter uma foto selecionada é raro para brasileiros, embora alguns já tenham conseguido, como um outro brasiliense chamado Fred Danin, que teve uma foto de um cometa publicada em fevereiro deste ano.

Para os próximos brasilienses e brasileiros que desejam ter suas fotos selecionadas pela NASA, Natan deixa um conselho: “É o amor, a dedicação, continuar estudando e se aprimorando na técnica."