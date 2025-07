Sonda britânica vai investigar se há vida em Vênus

Pesquisadores detectaram, nos últimos cinco anos, a presença de dois biomarcadores que indicam a possibilidade de vida em Vênus: os gases fosfina e amônia. Mas a resposta para saber se o planeta pode realmente abrigar vida deverá se revelada de uma vez por todas por meio de uma sonda do Reino Unido.

Os gases fosfina e amônia só podem ser produzidos na Terra por atividade biológica e processos industriais. A existência deles nas nuvens de Vênus não pode ser facilmente explicada por fenômenos atmosféricos ou geológicos. Por isso, os pesquisadores planejam pesquisá-los e mapeá-los.

"Não há processos químicos conhecidos para a produção de amônia ou fosfina, então a única maneira de saber com certeza o que é responsável por eles é ir até lá. A esperança é que possamos estabelecer se os gases são abundantes ou estão presentes em quantidades mínimas, e se sua fonte está na superfície planetária, por exemplo, na forma de ejeções vulcânicas. Ou se há algo na atmosfera, potencialmente micróbios, que estão produzindo amônia para neutralizar o ácido nas nuvens venusianas", explica a professora Jane Greaves, da Universidade de Cardiff.

A fosfina foi detectada pela primeira vez nas nuvens venusianas em 2020, mas a descoberta se mostrou controversa porque observações subsequentes não conseguiram replicar a descoberta. Estudos posteriores rastrearam a assinatura da fosfina ao longo do tempo e descobriram que a detecção parecia seguir o ciclo dia-noite do planeta, ou seja, ela era destruída pela luz solar. Eles também estabeleceram que a abundância do gás variava com o tempo e a posição em Vênus.

"Isso pode explicar alguns dos estudos aparentemente contraditórios e não é uma surpresa, dado que muitas outras espécies químicas, como dióxido de enxofre e água, têm abundâncias variadas e podem, eventualmente, nos dar pistas sobre como a fosfina é produzida", citou o pesquisador Dave Clements.

