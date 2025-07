Veja as causas e os sintomas da alergia a camarão

A alergia alimentar é uma resposta do sistema imunológico a determinadas proteínas presentes em alimentos que, normalmente, seriam inofensivas. Ela pode ocorrer em pessoas de qualquer idade e está se tornando cada vez mais comum em todo o mundo. Entre as comidas que mais provocam esse tipo de reação, o camarão se destaca como uma das causas mais frequentes.

A alergia a camarão pode se manifestar em qualquer fase da vida, mesmo em pessoas sem histórico familiar. Ela pode ser desencadeada não somente pela ingestão do crustáceo, mas também pelo contato com o alimento cru ou, em casos raros, pela inalação de partículas durante o preparo.

“Trata-se de uma reação do sistema imunológico à proteína do camarão, como a tropomiosina, que são confundidas com agentes nocivos. O corpo responde produzindo anticorpos que liberam substâncias como a histamina, responsáveis pelos sintomas alérgicos”, explica o Dr. Gustavo Guida, geneticista dos laboratórios Sérgio Franco e Bronstein, da Dasa.

Alergia como herança genética

A predisposição genética também tem um papel importante. Pessoas com pais alérgicos têm mais chances de desenvolver algum tipo de alergia, incluindo a frutos do mar. Esse quadro, chamado de atopia, está relacionado à maior sensibilidade do sistema imunológico a substâncias comuns no ambiente e na alimentação.

“Além da herança genética, fatores ambientais e estilo de vida também influenciam. A exposição precoce a certos alimentos e até o excesso de higiene durante a infância podem impactar o desenvolvimento do sistema imune e aumentar o risco de alergias”, afirma o Dr. Roberto Giugliani, geneticista e head de doenças raras da Dasa Genômica.

Os sintomas de alergia alimentar variam de leves a graves e podem incluir sintomas como a urticária (Imagem: Vectorium | Shutterstock)

Sintomas da alergia a camarão

Os sinais da alergia a camarão podem variar de leves a graves, dependendo da sensibilidade individual e da quantidade de proteína consumida. Entre os mais comuns, estão:

Sintomas leves a moderados:

Urticária (vermelhidão e coceira na pele);

(vermelhidão e coceira na pele); Inchaço nos lábios, rosto, língua ou garganta;

Congestão nasal, espirros ou coriza;

Náusea, cólicas, vômitos ou diarreia.

Sintomas graves (anafilaxia):

Dificuldade para respirar;

Queda brusca da pressão arterial;

Batimentos cardíacos acelerados;

Tontura ou perda de consciência.

A anafilaxia é uma emergência médica e requer atendimento imediato. Ao menor sinal de suspeita, é fundamental buscar orientação profissional para diagnóstico e acompanhamento adequados.

Cuidados com a alergia a camarão

Abaixo, veja como se proteger de reações graves em casos de alergia a camarão:

Evite o consumo de camarão e demais crustáceos (lagosta, caranguejo e siri) caso tenha histórico de reações;

de camarão e demais crustáceos (lagosta, caranguejo e siri) caso tenha histórico de reações; Leia atentamente os rótulos dos alimentos industrializados;

Em ambientes de risco, mantenha sempre à mão medicamentos prescritos por seu alergista, como antialérgicos ou adrenalina autoinjetável (epinefrina);

Informe amigos, familiares e restaurantes sobre a alergia.

Alergia alimentar é coisa séria e precisa ser encarada com responsabilidade. Saber identificar os sintomas e agir rapidamente pode salvar vidas.

Por Mariana Bego