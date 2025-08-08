Existe exame para prevenir infarto? Cardiologista responde

Infarto nem sempre avisa. Um exame pode detectar obstruções nas artérias antes que elas causem uma emergência - (crédito: Freepik)

O coração raramente grita por socorro — ele sussurra. E esses sussurros, muitas vezes silenciosos e invisíveis, precisam ser identificados antes que se transformem em uma emergência. Uma dúvida comum nos consultórios médicos é: existe exame capaz de prevenir um infarto? Segundo o cardiologista Hugo Zampa, da Rede D’Or, a resposta é sim.

O exame indicado para essa finalidade é a angiotomografia coronariana, que detecta a presença de placas de gordura ou cálcio nas artérias do coração. Essas obstruções, explica o médico, podem levar a um infarto. “É um exame rápido, fácil de fazer e que fornece informações semelhantes às de um cateterismo, mas de forma não invasiva”, afirma.

Apesar do nome técnico, o procedimento é mais simples do que parece. O paciente recebe um contraste — uma substância à base de iodo aplicada por via intravenosa durante exames de imagem — com baixíssimo risco de efeitos colaterais e, graças às novas tecnologias, há poucas contraindicações. A principal restrição, segundo Zampa, ocorre em casos de alergia severa a substância, especialmente quando há histórico de reações graves.

A angiotomografia pode ser solicitada mesmo na ausência de sintomas, desde que o paciente apresente fatores de risco, como histórico familiar, colesterol elevado, hipertensão ou diabetes. “Quando detectamos uma placa vulnerável, com chance de causar infarto, conseguimos agir com rapidez e evitar complicações”, explica o cardiologista.

Zampa faz um alerta importante: os sintomas cardíacos nem sempre seguem o padrão clássico de dor no peito irradiando para o braço esquerdo. “Qualquer dor entre a cicatriz umbilical e as costas pode estar relacionada ao coração”, destaca. “Mulheres e idosos, por exemplo, tendem a apresentar esses sinais atípicos.”

A possibilidade de identificar essas placas antes que causem um infarto é uma grande vantagem. Isso permite iniciar um tratamento mais eficaz e evitar o agravamento do quadro. “Se já há placas formadas, podemos puxar o freio de mão e até reverter o processo”, afirma.

O cardiologista reforça: o infarto é o momento em que o coração sofre. O ideal é agir antes disso acontecer. “Quando o paciente já chega infartado, o processo de reversão é muito mais difícil. A prevenção ainda é o melhor caminho para garantir qualidade de vida.”

Se você tem fatores de risco ou dúvidas sobre sua saúde cardiovascular, procure um especialista. “O cardiologista saberá avaliar a necessidade de exames e indicar os melhores caminhos para cuidar do seu coração”, orienta Zampa.

Como funciona

