InícioCiência e Saúde
SISTEMA SOLAR

Quanto tempo dura um dia em cada planeta do Sistema Solar

Enquanto a Terra leva quase 24 horas para girar em torno do próprio eixo, outros planetas demoram dezenas ou até centenas de dias terrestres

As diferenciações variam entre distintas questões. Não há, por exemplo, relação direta entre o tamanho do planeta e o tempo necessário para a passagem de um dia - (crédito: Planetas Anões - NASA)
As diferenciações variam entre distintas questões. Não há, por exemplo, relação direta entre o tamanho do planeta e o tempo necessário para a passagem de um dia - (crédito: Planetas Anões - NASA)

Algumas poucas horas, dezenas e até centenas de dias. A duração do dia nos oito planetas que compõem o Sistema Solar é diversificada. De Mercúrio até Netuno, cada planeta leva um tempo diferente para girar em torno do próprio eixo. 

A Terra, por exemplo, leva exatas 23 horas e 56 minutos para girar em torno de si. Já Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, consegue dar duas voltas em torno do próprio eixo no período em que a Terra dá apenas uma. Já Mercúrio, o menor planeta, leva 58 vezes mais tempo que a Terra. 

Não há relação direta entre o tamanho do planeta e o tempo necessário para a passagem de um dia. A variação depende da velocidade de rotação em torno do próprio eixo. 

O planeta com o dia mais parecido com o da Terra é Marte: 24 horas e 37 minutos.

Confira quanto tempo dura um dia em cada planeta do Sistema Solar:

  • Mercúrio: 58 dias e 16 horas
  • Vênus: 243 dias e 26 minutos
  • Terra: 23 horas e 56 minutos
  • Marte: 24 horas e 36 minutos
  • Júpiter: 9 horas e 55 minutos
  • Saturno: 10 horas e 33 minutos
  • Urano: 17 horas e 14 minutos
  • Netuno: 16 horas

Saiba Mais

 


Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 11/08/2025 19:37 / atualizado em 11/08/2025 19:53
x