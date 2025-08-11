Algumas poucas horas, dezenas e até centenas de dias. A duração do dia nos oito planetas que compõem o Sistema Solar é diversificada. De Mercúrio até Netuno, cada planeta leva um tempo diferente para girar em torno do próprio eixo.
A Terra, por exemplo, leva exatas 23 horas e 56 minutos para girar em torno de si. Já Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, consegue dar duas voltas em torno do próprio eixo no período em que a Terra dá apenas uma. Já Mercúrio, o menor planeta, leva 58 vezes mais tempo que a Terra.
Não há relação direta entre o tamanho do planeta e o tempo necessário para a passagem de um dia. A variação depende da velocidade de rotação em torno do próprio eixo.
O planeta com o dia mais parecido com o da Terra é Marte: 24 horas e 37 minutos.
Confira quanto tempo dura um dia em cada planeta do Sistema Solar:
- Mercúrio: 58 dias e 16 horas
- Vênus: 243 dias e 26 minutos
- Terra: 23 horas e 56 minutos
- Marte: 24 horas e 36 minutos
- Júpiter: 9 horas e 55 minutos
- Saturno: 10 horas e 33 minutos
- Urano: 17 horas e 14 minutos
- Netuno: 16 horas
