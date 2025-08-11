As diferenciações variam entre distintas questões. Não há, por exemplo, relação direta entre o tamanho do planeta e o tempo necessário para a passagem de um dia - (crédito: Planetas Anões - NASA)

Algumas poucas horas, dezenas e até centenas de dias. A duração do dia nos oito planetas que compõem o Sistema Solar é diversificada. De Mercúrio até Netuno, cada planeta leva um tempo diferente para girar em torno do próprio eixo.

A Terra, por exemplo, leva exatas 23 horas e 56 minutos para girar em torno de si. Já Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, consegue dar duas voltas em torno do próprio eixo no período em que a Terra dá apenas uma. Já Mercúrio, o menor planeta, leva 58 vezes mais tempo que a Terra.

Não há relação direta entre o tamanho do planeta e o tempo necessário para a passagem de um dia. A variação depende da velocidade de rotação em torno do próprio eixo.

O planeta com o dia mais parecido com o da Terra é Marte: 24 horas e 37 minutos.

Confira quanto tempo dura um dia em cada planeta do Sistema Solar:

Mercúrio: 58 dias e 16 horas

Vênus: 243 dias e 26 minutos

Terra: 23 horas e 56 minutos

Marte: 24 horas e 36 minutos

Júpiter: 9 horas e 55 minutos

Saturno: 10 horas e 33 minutos

Urano: 17 horas e 14 minutos

Netuno: 16 horas



