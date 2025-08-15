Pesquisadores descobrem a "fonte da juventude" do sistema imunológico

O sistema imunológico tem a função de proteger o corpo contra infecções e doenças - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Freepik)

O sistema imunológico tem a função de proteger o corpo contra infecções e doenças. Com o avanço da idade, o sistema pode se tornar menos capaz de fazer isso. No entanto, pesquisadores da organização Mayo Clinic descobriram que algumas pessoas idosas mantêm a “fonte de juventude imunológica”.

A descoberta foi observada em 100 pacientes idosos que receberam tratamento para uma doença autoimune que afeta as artérias, incluindo a aorta, chamada arterite de células gigantes.

Equipe liderada pela médica Cornelia Weyand encontrou células imunológicas especializadas, chamadas células T, no tecido doente desses pacientes. Essas células imunológicas se comportam como células-tronco jovens, que geralmente se regeneram e auxiliam na cicatrização e no crescimento. Porém, nesse caso, elas estavam disseminando a doença.

“Observamos que esses pacientes têm sistemas imunológicos muito jovens, apesar de estarem na faixa dos 60 e 70 anos. Mas o preço que pagam por isso é a autoimunidade”, diz Cornelia Weyand, principal autora do estudo.

A autoimunidade ocorre quando o sistema imunológico ataca tecidos e órgãos saudáveis. Além disso, os pesquisadores observaram que os inibidores de pontos de controle imunológico, que regulam o sistema imunológico, não estavam funcionando corretamente.

Entretanto, os pesquisadores frisam que o envelhecimento é um mecanismo de adaptação sofisticado que o sistema imunológico pode usar para prevenir doenças autoimunes.



“Ao contrário do que se possa pensar, há benefícios em ter um sistema imunológico que envelhece em conjunto com o corpo. Precisamos considerar o preço a pagar pela juventude imunológica. Esse preço pode ser uma doença autoimune", pontua Jörg Goronzy, pesquisador sobre envelhecimento e coautor principal do estudo.



O estudo pode ser acessado neste link.

