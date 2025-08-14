O que significa acordar várias vezes no meio da noite

A busca por um sono longo exige uma investigação cuidadosa para identificar a verdadeira origem da insônia - (crédito: gpointstudio/Freepik)

Acordar várias vezes no meio da noite é um problema comum que afeta a qualidade de vida. Essas quebras no sono podem ser questões mais profundas, que podem ser consequências de hábitos ruins ou até mesmo condições médicas e psicológicas.

Especialistas explicam que a busca por um sono contínuo exige uma investigação cuidadosa para identificar a verdadeira origem do problema.

Uma das causas mais comuns do sono quebrado é o uso de substâncias estimulantes, como explica o psiquiatra Raphael Boechat, professor do curso de medicina do Centro Universitário Uniceplac. "O consumo de produtos com efeito estimulante é muito grande. O café é o mais comum, mas não é o único. Energéticos e vários comprimidos antigripais para enxaqueca têm cafeína na fórmula", afirma o professor.

O impacto da mente

O bem-estar emocional e psicológico tem um papel importante na qualidade do sono. O psicanalista Jarbas Caroni destaca que acordar várias vezes à noite pode estar ligado ao cérebro que permanece em estado de alerta. "Isso pode acontecer por excesso de preocupações, estresse, ansiedade ou conflitos emocionais não resolvidos", explica.

Caroni aponta que, sob a ótica da psicanálise, acordar muito durante a noite "pode refletir pensamentos e emoções que não foram devidamente processados durante o dia, encontrando no silêncio da noite um espaço para emergir".

O psiquiatra Raphael Boechat confirma as causas psiquiátricas, citando o transtorno bipolar e quadros de ansiedade como fatores que geram fragmentação do sono. Na fase de mania do transtorno bipolar, por exemplo, a insônia é uma característica marcante.

A armadilha da automedicação

Muitas pessoas não suportam a falta de um sono completo e acabam usando medicações por conta própria, um hábito que, segundo Boechat, pode ser perigoso. "O uso inadequado de medicação para dormir é um problema grave", alerta o psiquiatra. Ele cita o uso de benzodiazepínicos (como o Rivotril) para essa finalidade, embora não sejam medicamentos para dormir. "O risco é grande: dependência química, prejuízos cognitivos e outros problemas sérios", alerta o psiquiatra.

O especialista ressalta que existem medicamentos específicos para insônia, mas o uso deve ser "transitório e muito específico", com um protocolo inicial de no máximo 20 dias, dependendo do caso. A realidade, no entanto, é que muitas pessoas utilizam essas substâncias por períodos muito mais longos.

Quando procurar ajuda?

A diferença entre um problema que acontece apenas algumas vezes e um distúrbio que necessita de tratamento é a constância e o impacto no dia a dia. "Problemas ocasionais de sono geralmente estão relacionados a situações específicas e tendem a se resolver quando a causa pontual desaparece", explica Caroni.

Já um distúrbio exige atenção "quando os despertares são frequentes, duram semanas e passam a interferir no equilíbrio emocional, na memória e na produtividade". Por esse motivo a avaliação profissional é muito importante.

Boechat reforça a necessidade de uma avaliação, pois a insônia pode ser o sintoma de um problema maior, como "um quadro de bipolaridade, de ansiedade ou o uso de substâncias que a pessoa nem percebe que atrapalham o sono". Especialistas indicam, acompanhamento com psicólogos e psiquiatras, para entender o problema e auxiliar o paciente.

