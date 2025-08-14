Chupeta em adultos: dentistas explicam riscos para a saúde bucal

Famosos e anônimos começaram a aderir ao uso de chupetas como um instrumento antiestresse, o que tem gerado polêmica entre os internautas - (crédito: Freepik)

Uma prática um tanto inusitada para controle da ansiedade tomou conta das redes sociais na última semana. Famosos e anônimos começaram a aderir ao uso de chupetas como um instrumento antiestresse, o que tem gerado polêmica entre os internautas.

Não é a primeira vez que artigos infantis ganharam o público adulto, que busca refúgio longe da ansiedade e do estresse. No período da pandemia, a moda era os pop-its, um brinquedo sensorial feito de silicone em que a pessoa utiliza os polegares para apertar as bolinhas. Os labubus também estão aí para mostrar a adesão dessas pessoas aos objetos antes consumidos apenas por crianças.

No caso da chupeta, especialistas alertam que é necessário tomar alguns cuidados. Assim como nos bebês, o objeto pode trazer risco para a saúde bucal. A cirurgiã-dentista e coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Aria, Maria Letícia Bucchianeri, destaca alguns deles.

Dentes

Um dos primeiros pontos é o desalinhamento dos dentes. Embora o impacto seja diferente do que acontece nas crianças, a especialista explica que o uso da chupeta causa um “desequilíbrio de forças na cavidade bucal”. “Essa alteração de posição dentária causada pelo uso da chupeta pode colocar os dentes em uma posição que favoreça um quadro de disfunção temporomandibular e você passa a ter vários problemas associados”, alerta.

Letícia Vieira, dentista e professora na Aria, alerta que a pressão constante sobre os dentes da frente pode gerar um aumento da protrusão (dentes para fora”. "Em adultos que já passaram por tratamentos ortodônticos, o uso prolongado de chupetas pode comprometer os resultados obtidos com anos de uso de aparelhos”, ressalta.

Higiene bucal

A higiene é outro fator que preocupa. Além de ser um objeto que pode acumular bactérias e exige uma higienização constante — que nem sempre é feita — o uso pode impactar na saúde bucal. Segundo as especialistas, a alteração da posição dos dentes pode estimular a respiração bucal, ronco e alterações na fala, além de aumentar a incidência de gengivite e cáries.

Outra consequência, como aponta Maria Letícia Bucchianeri, é a diminuição da produção de saliva. "O hábito de sucção da chupeta tende a deixar a cavidade bucal mais ressecada, com menor produção de saliva, que é um agente de limpeza natural da nossa cavidade bucal", explica. Essa diminuição favorece os problemas de mau hálito e o acúmulo de placas, que pode levar à cárie.