Cientistas encontram fóssil de 25 milhões de anos: "Mistura entre foca, baleia e Pokémon"

Ainda que fosse descrito como um predador nos ecossistemas aquáticos, tinha porte pequeno, com cerca de três metros de comprimento. Caberia, inclusive, em uma cama de solteiro - (crédito: Reprodução / Museums Victoria)

Um fóssil descoberto na praia de Victoria, na Austrália, levou especialistas à descoberta de uma espécie ancestral das baleias, habitante na Terra há cerca de 25 milhões de anos. Os ossos em questão correspondem a um animal nunca antes visto.

Segundo informações da revista científica Zoological Journal of the Linnean Society, o animal batizado de Janjucetus dullardi tinha um focinho parecido ao de um tubarão, além de grandes olhos e dentes afiados.

O curador sênior de paleontologia de vertebrados do Museums Victoria Research Institute e um dos autores do estudo, Erich Fitzgerald, afirmou que o animal "podia parecer uma mistura estranha de baleia, foca e Pokémon, mas era uma espécie única”.

Ainda que fosse descrito como um predador nos ecossistemas aquáticos, tinha porte considerado pequeno para uma baleia, com apenas três metros de comprimento.

A descoberta também auxilia no processo de estudo da evolução do cetáceos — infraordem predominantemente composta por animais marinhos e mamíferos.

Apesar de tudo, o fóssil parcial do animal foi encontrado ainda em 2019, na praia chamada de Jan Juc Beach. Partes do crânio, dentes e ossos do ouvido foram encontradas. A praia, além disso, é conhecida como lar de outros fósseis raros de baleias primitivas.

Apenas quatro espécies do grupo conhecido como “mammalodontídeos”, vale mencionar, foram encontradas. Os animais de pequeno porte viveram no período Oligoceno, entre 34 e 23 milhões de anos atrás. Representam, também, os primeiros componentes da linhagem responsável por dar origem às grandes baleias da contemporaneidade, como as azuis e as jubartes, por exemplo.

Descoberta por acaso

A descoberta foi feita por Ross Dullard, diretor de uma escola da região na Austrália, além de caçador de fósseis amador. A parte do fóssil correspondente ao crânio foi encontrada durante uma caminhada, durante o período de maré baixa.