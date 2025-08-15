Primeira xícara de café do dia deixa as pessoas mais felizes

Café consumido nas primeiras horas do dia, melhora o humor e sentimentos negativos - (crédito: Reprodução/Freepik)

Um novo estudo realizado por pesquisadores das universidades de Bielefeld, na Alemanha, e Warwick, no Reino Unido, confirma o que muitos já sentem na prática: a primeira xícara de café do dia tem o poder de transformar o humor. Segundo a pesquisa, publicada na revista Scientific Reports, pessoas que consomem cafeína regularmente relataram estar mais felizes e entusiasmadas logo após o consumo, especialmente nas primeiras horas da manhã.

Para chegar a essa conclusão, os cientistas acompanharam 236 jovens adultos na Alemanha durante um período de até quatro semanas. Sete vezes ao dia, os participantes respondiam a questionários pelo celular, informando como se sentiam no momento e se haviam tomado alguma bebida com cafeína nos últimos 90 minutos. Ao analisar as respostas, os pesquisadores perceberam que, nas manhãs com café, o ânimo era visivelmente melhor do que em dias sem cafeína no mesmo horário.

Embora o aumento das emoções positivas tenha sido o destaque, o estudo também observou um leve efeito na redução de sentimentos negativos, como tristeza e aborrecimento, independentemente da hora do dia. No entanto, esse impacto foi bem menos intenso do que a melhora no bom humor.

O trabalho surpreendeu os cientistas por não encontrar diferenças significativas entre pessoas com hábitos diferentes de consumo ou com sintomas de ansiedade, depressão ou problemas de sono. Uma das explicações, segundo o pesquisador Justin Hachenberger, é que quem sente efeitos ruins da cafeína provavelmente evita consumi-la, não aparecendo nos dados.

A professora Anu Realo, coautora do estudo, explica que a cafeína age bloqueando receptores de adenosina, substância que induz o sono, e pode aumentar a atividade da dopamina, ligada à sensação de prazer e alerta. Isso ajudaria a entender por que a bebida é tão eficaz para dar aquele "up" matinal, embora ainda não esteja claro quanto desse efeito vem de aliviar sintomas de abstinência após uma noite sem cafeína.

Apesar dos benefícios do humor, os especialistas reforçam que o consumo exagerado pode causar dependência, prejudicar o sono e trazer outros riscos à saúde. Ainda assim, o estudo reforça o papel do café como aliado na disposição diária, e sugere que, para muitos, o dia só começa mesmo depois do primeiro gole.