O que significa sonhar que está caindo, segundo a psicologia

Sonhar que está caindo é muito comum e a experiência pode vir acompanhada de um susto e, em alguns casos, até interromper o sono. Enquanto a neurologia aponta para uma reação natural do corpo, a psicologia vê pistas sobre o estado emocional e mental.

Segundo o neurologista Eduardo Cordeiro, a explicação biológica é simples: trata-se da chamada mioclonia do sono ou espasmo hípnico. “Devido à mudança no tônus muscular durante a transição do sono para vigília e entrada no sono N1, que é um sono de transição, o cérebro pode disparar movimentos abruptos”, explica.

Eduardo também destaca que esse acontecimento não indica doença, mas pode ser mais frequente em pessoas que possuem apneia do sono, síndrome das pernas inquietas ou privação de sono. Para reduzir essa sensação de queda, é recomendado evitar cafeína, álcool, energéticos e exercícios físicos intensos próximos ao horário de dormir.

Na psicologia

Já a psicologia interpreta a sensação de queda de forma mais simbólica. Para o psicólogo André Machado, mestre e doutor pela PUC-Rio, “sob a lente da Terapia Cognitivo Comportamental, sonhar que está caindo seria como a mente desenhando um quadro do que nos inquieta”. Ele afirma que esses sonhos muitas vezes refletem pensamentos de insegurança e de perda de controle. “Quando a vida parece um malabarismo com muitas bolas no ar, sonhar com quedas pode surgir como um eco de pensamentos que dizem ‘não vou dar conta’”, completa.

Nos sonhos, cada queda pode revelar algo, cair de um lugar alto, como um prédio ou uma montanha, pode indicar medo de perder algo importante, um emprego, uma conquista ou uma segurança construída com esforço. Já despencar no vazio, sem um ponto de partida ou chegada, estaria ligado a sentimentos de estar perdido ou sem direção. “O primeiro tipo de sonho pode surgir quando pensamos que algo externo está em risco, enquanto o segundo aponta para dúvidas sobre nosso próprio rumo”, explica Machado.

Os momentos de mudança, como iniciar um novo trabalho ou encerrar um ciclo de vida, também são os gatilhos mais comuns. Nessas ocasiões, o cérebro pode traduzir a incerteza e o desconforto em uma sensação de queda. Além disso, períodos de estresse intenso costumam aumentar a frequência do fenômeno. “O cérebro, sob pressão, usa o sono para descarregar o que nos inquieta, em parte como válvula de escape e em parte como um ensaio para enfrentar o caos”, diz o psicólogo.

Nas explicações neurológicas e interpretações psicológicas, a mensagem dos especialistas é clara: geralmente, sonhar que está caindo não é motivo de preocupação. Mas, se for frequente e perturbador, pode ser um sinal de que é hora de cuidar da qualidade do sono e da saúde emocional.

