O que significa aparecer formiga em casa, segundo a crença popular

A presença das formigas em casa é um incômodo comum. A maioria das pessoas vê a invasão como a busca do inseto por comida. De fato, a ciência confirma essa ideia, mas a presença desses pequenos animais pode ir além e estar relacionado com questões ambientais maiores, segundo especialistas. Também existe a visão da crença popular, que traz uma interpretação diferente e até um alerta para a aparição das formigas, fazendo ligação com energias negativas, inveja e desarmonia familiar.

Para a biologia, a razão é objetiva. A mestre em biologia animal e professora da Universidade Católica de Brasília (UCB) Giovanna Nardelli explica que a presença de formigas está ligada, principalmente, à busca de alimentos. “As formigas entram nas casas principalmente em busca de alimento, água e abrigo, mas fatores ambientais, como calor e alterações no seu habitat, influenciam a invasão desses insetos em residências”, afirma ela.

A especialista alerta que a presença massiva desses insetos pode ser um sinal de desequilíbrio ecológico no entorno da residência, como a redução de predadores naturais e a falta de áreas verdes. Além disso, não são todas as espécies que se adaptam ao convívio humano. “Nem sempre são as mesmas espécies do ambiente externo. Algumas, como a formiga-fantasma, argentina e faraó, são mais adaptadas ao convívio humano”, explica Giovanna.

O que a ciência diz sobre os riscos das formigas à saúde?

Além do incômodo, a infestação de formigas pode representar um risco à saúde. “Há riscos à saúde, sim. As formigas podem carregar microrganismos, contaminar alimentos e, em alguns casos, provocar alergias ou picadas”, alerta a bióloga.

Para combatê-las de forma segura, Giovanna indica manter a casa limpa, vedar frestas e usar métodos naturais, como vinagre, limão, óleos essenciais ou plantas repelentes. A recomendação é evitar produtos químicos agressivos que podem prejudicar a saúde e o meio ambiente.

Visão da espiritualidade

Enquanto a biologia oferece uma explicação racional, a espiritualidade enxerga a infestação de formigas como um sinal. Em um vídeo de Marcia Fernandes, conhecida como Marcia Sensitiva, postado em suas redes sociais, a espiritualista explora o simbolismo por trás da aparição desses insetos, especialmente quando eles surgem sem uma razão aparente, como a presença de comida.

Segundo a espiritualista, a presença de formigas em grande número indica que a casa está triste e precisa de mais amor". Mas a interpretação mais incisiva, e que chamou a atenção, é a de que as formigas são um aviso de que familiares estão com inveja de você. “Principalmente se elas estiverem andando em fileira. Aquilo é a pior coisa que tem, é parente próximo, gente da família, querendo ter tudo o que você tem", alerta Márcia Sensitiva em seu vídeo.

Leia também: O que significa acordar várias vezes no meio da noite

Para combater essa energia, a espiritualista aconselha rezar o Salmo 66, considerado um dos mais fortes para a limpeza espiritual, e pedir para que a mãe faça a reza "Salve Rainha" pelo bem-estar do lar.

Ela também sugere o uso de plantas de proteção, como arruda e guiné, que podem ser colocadas sobre a geladeira. "A Arruda vai morrer e transmutar para o Guiné, que, por sua vez, vai trazer paz ao seu lar", conclui Marcia. A arruda, em particular, também pode ser usada sozinha na sala ou no quarto para afastar a inveja de forma geral.



Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

