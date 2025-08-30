O estudo foi produzido com o foco na população brasileira e diferentes classes sociais, com uma equipe heterogênea de pacientes de todo o Brasil, que já estavam em terapia médica otimizada tanto no Sistema de Saúde Único (SUS) quanto particular - (crédito: Wikimedia/Divulgação )

Uma nova técnica para o tratamento de insuficiência cardíaca tem ganhado destaque na medicina mundial, com estudos produzidos nos Estados Unidos e em países da Europa. O método, conhecido como estimulação fisiológica, é mais simples que a terapia convencional e busca imitar o sistema elétrico natural do coração.

Embora promissora e mais viável economicamente, a técnica não foi tão eficiente em pacientes brasileiros, como aponta o estudo PhysioSync-HF, coordenado pelo Hospital Moinhos de Vento, apresentado no Congresso da European Society of Cardiology (ESC), nesta sexta-feira (29/08). A pesquisa, feita com apoio do Ministério da Saúde por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), mostra que o tratamento tradicional ainda é mais seguro e eficiente para a população do país.

“A insuficiência cardíaca é uma doença que deixa o coração mais dilatado e mais fraco”, explica o cardiologista André Zimerman, que é Head da Unidade de Ensaios Clínicos do Hospital Moinhos de Vento. O método convencional consiste no implante de um marcapasso que sincroniza os batimentos do coração nos lados direito e esquerdo. Mas, o especialista alerta que o procedimento tem um custo elevado e pode não funcionar em todos os casos.

Pesquisa brasileira abre debate sobre tratamentos alternativos para insuficiência cardíaca (foto: material cedido ao Correio)

É neste contexto que surge a estimulação fisiológica, que faz a estimulação no centro do órgão para bater de forma natural. ”Com isso, em teoria, conseguiria fazer o coração bater mais sincronizado e a um custo muito mais baixo do que o tratamento convencional. Mas, entre teoria e prática, é preciso fazer estudos robustos, principalmente na nossa população”, esclarece.

Segundo o cardiologista, a expectativa era de que o resultado do estudo comprovasse que os procedimentos eram equivalentes no âmbito médico. “O fisiológico seria mais barato e conseguiria abranger mais pessoas no Brasil”, afirma André. Conforme o especialista, a diferença de valor entre a estimulação fisiológica e o tratamento convencional pode chegar a R$ 17 mil.

O estudo foi produzido com o foco na população brasileira e diferentes classes sociais, com uma equipe heterogênea de pacientes de todo o Brasil, que já estavam em terapia médica otimizada tanto no Sistema de Saúde Único (SUS) quanto particular.

“A população brasileira não é representada nos estudos europeus nem nos norte-americanos. E o nosso estudo foi representativo de vários centros no Brasil. Quando a gente tava olhando os dados, encontramos algo que foi contra a tendência dos estudos internacionais”, comenta a chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Moinhos de Vento, Carisi Anne Polanczyk. A especialista reforça que o resultado do estudo abre um debate em escala mundial, principalmente com a apresentação no Congresso da ESC.

Resultado da pesquisa

De acordo com o cardiologista André Zimerman, o marcapasso, que é o ressincronizador tradicional, foi superior ao fisiológico nos pacientes do estudo. “O novo tratamento resultou em mais morte, mais internações e uma menor melhora do desempenho cardíaco de modo geral”, comenta.

No entanto, o especialista ressalta que os pacientes de ambos os grupos foram “muito bem”. “Todos eles melhoraram a função cardíaca, melhoraram a capacidade física, caminharam mais, as pessoas se sentiram melhor. Os exames melhoraram nos dois braços. Mas, nós vimos que do ponto de vista econômico foi uma grande questão”, completa.

*Jornalista viajou ao Congresso da ESC 2025 a convite da Novo Nordisk



