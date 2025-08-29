O que significa sonhar com caixão, segundo a psicologia

"Desde cedo, aprendemos a associar o caixão exclusivamente à morte física. Mas, na psicologia, ele fala mais sobre processos internos do que sobre premonições", comenta psicólogo - (crédito: Kinga Cichewicz/Unsplash)

Contrariando crenças populares, sonhar com um caixão nem sempre é um mau presságio. Na psicologia, esses sonhos são interpretados como expressões do inconsciente, geralmente ligadas ao término de ciclos, ao luto por emoções e a transformações significativas na vida. Apesar de causar uma sensação ruim, o caixão pode simbolizar o término de uma etapa.

Segundo a psicóloga e psicanalista Anastacia Cristina Macuco Brum Barbosa, o caixão não deve ser interpretado de forma literal. “Ele pode representar o fim de uma fase, a necessidade de deixar algo para trás ou até o medo de perder o controle sobre situações importantes da vida”, explica. Para ela, o sonho também pode carregar um aspecto positivo: “Muitas vezes, indica que algo precisa ser ‘enterrado’, um hábito, uma crença limitante, um relacionamento, para dar espaço ao novo”.

O psicólogo clínico Luti Christóforo reforça essa perspectiva simbólica. Para ele, o caixão aparece como um arquétipo de transformação. “Em muitos casos, representa que uma parte do indivíduo precisa morrer para que outra possa nascer”, afirma. O especialista destaca ainda que a interpretação nunca é universal: “O símbolo é coletivo, mas o significado é sempre pessoal, dependendo do momento de vida do sonhador”.

Embora seja comum associar o sonho a tragédias, ambos os especialistas ressaltam que essa crença é fruto da cultura. “Desde cedo, aprendemos a associar o caixão exclusivamente à morte física. Mas, na psicologia, ele fala mais sobre processos internos do que sobre premonições”, observa Luti. Anastacia concorda e orienta que o sonhador reflita sobre o que o sonho pode estar sinalizando em sua vida real: “O que estou vivendo que precisa de encerramento ou mudança?”.

Para quem acorda angustiado depois desse tipo de experiência, os psicólogos aconselham não interpretar o sonho como uma previsão, mas como um convite à reflexão e ao autoconhecimento. Algumas práticas como escrita terapêutica, meditação e psicoterapia podem ajudar a interpretar esses conteúdos internos e transformar em oportunidade de crescimento.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

Saiba Mais Ciência e Saúde Xixi em pé? Funis urinários dividem opiniões entre praticidade e riscos

Xixi em pé? Funis urinários dividem opiniões entre praticidade e riscos Ciência e Saúde Aranha atrai 'vítimas' com vaga-lumes capturados anteriormente

Aranha atrai 'vítimas' com vaga-lumes capturados anteriormente Ciência e Saúde Pessoas que sentem cheiro de barata têm uma habilidade rara no DNA