Vitória-régia gigante que suporta 83kg ganha concurso nos EUA

Uma vitória-régia na Flórida (EUA) que suporta 83kg conquistou o primeiro lugar no concurso Waterlily Weigh-Off 2025, promovido anualmente pelo Jardim Botânico de Denver. O segundo lugar foi para o campeão do ano passado, o Missouri Botanical Garden, com um peso total de 82,6kg. Já em terceiro lugar está o Huntsville Botanical Garden, com um peso de 79,8kg.

O concurso recebe uma lista de jardins públicos e zoológicos ao redor do mundo para ver quanto peso as folhas de plantas aquáticas conseguem suportar. A terceira competição anual ocorreu de 18 a 24 de agosto deste ano, no TikTok, Instagram e Facebook, com mais de 40 participantes em nove países.

Segundo o Jardim Botânico de Denver, a competição oferece uma "oportunidade divertida de educar o público sobre o fascinante mundo das plantas aquáticas, especificamente as espécies de nenúfar V. amazonica , V. cruziana e Victoria Longwood Hybrid".

As folhas dessas plantas tropicais podem crescer até um diâmetro de 3 metros e suportar o peso de um adulto. "Essa força notável vem de mais do que apenas ar aprisionado: as folhas têm uma rede altamente projetada de nervuras radiantes e nervuras cruzadas em sua parte inferior. À medida que essas nervuras crescem e se expandem, elas criam compartimentos rígidos que retêm bolsas de ar e distribuem o peso por toda a superfície. As bordas voltadas para cima ajudam a manter a água longe da folha, enquanto o tamanho grande e os espinhos afiados na parte inferior impedem que outras plantas invadam seu espaço", explica o Jardim Botânico de Denver.



