Asteroide recém-descoberto passará "raspando" pela Terra nesta quarta

Um asteroide do tamanho de um ônibus vai passar bem próximo à Terra na manhã de quarta-feira (3/9). O 2025 QD8 tem entre 17m e 38m, segundo estimativas, e deve chegar a 0,0014599 unidade astronômica, ou 281 mil quilômetros do planeta, o que equivale a 57% da distância da Lua. Essa aproximação não representa uma ameaça, mas um fenômeno raro que atrai a atenção de amantes da astronomia pelas condições de visibilidade.

Para registrar a trajetória do corpo celeste, o Virtual Telescope Project, projeto coordenado pelo Observatório Astronômico Bellatrix, na Itália, vai fazer transmissão ao vivo pelo YouTube. A live começa às 20h desta terça-feira (2/9). Já o pico de aproximação ocorre por volta de 11h56 da quarta-feira.

O asteroide 2025 QD8 é uma descoberta recente, avistado pela primeira vez há apenas uma semana, em 26, pela sonda Pan-STARRS 1 em Haleakal, Havaí. Embora não tenha registros anteriores, projeções do Centro de Coordenação de Objetos Próximos à Terra da Agência Espacial Europeia estimam que ele já esteve próximo à Terra em outras ocasiões, em 1958, 1976, 1994 e 2007.

A trajetória de 2025 deve ser o mais próxima que esse asteroide já chegou do planeta, e deve continuar a ser por um bom tempo. As estimativas são de que ele só deve se aproximar a essa mesma distância daqui, pelo menos, 100 anos.

O telescópio “Elena”, do Virtual Telescope Project, conseguiu capturar uma imagem do 2025 QD8 no último sábado (30/9). Na ocasião, ele estava a 3,9 milhões da Terra.