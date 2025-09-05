Semaglutida tem potencial para reduzir o uso de cocaína, revela estudo

Um estudo publicado pela European Neuropsychopharmacology revelou que a semaglutida, medicamento indicado para tratar diabetes tipo 2 e obesidade, reduziu o uso de cocaína em ratos, além de diminuir potencialmente a frequência de recaídas nos animais. O fármaco é vendido em marcas comerciais como o Ozempic e o Wegovy.

A experiência foi feita por pesquisadores da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que encontraram no medicamento uma capacidade de amenizar o aumento de dopamina no cérebro proporcionado pela cocaína, o que reduz o potencial de vício da droga. Apesar disso, os cientistas afirmam que a forma como a semaglutida reage no cérebro ainda não foi totalmente desvendada.

“Nossos resultados mostram que um medicamento já conhecido pode afetar comportamentos-chave por trás do vício em cocaína. Esperamos que isso possa abrir caminho para novos tratamentos, mas são necessários ensaios clínicos antes de sabermos se o mesmo efeito ocorre em pacientes”, pontuou Cajsa Aranäs, autora responsável pelo estudo publicado.

No experimento, os ratos foram ensinados a se auto-administrar cocaína e, após ficarem viciados, os cientistas aplicaram semaglutida nas cobaias. Os resultados mostram que, em média, o uso da droga caiu 26%, o comportamento semelhante à recaída diminuiu 62% e a motivação para buscar a droga caiu 52%.

Elisabet Jerlhag, professora de farmacologia na Universidade de Gotemburgo e líder do estudo, destacou a alta demanda e a falta de recursos por tratamentos eficazes para tratar o vício em cocaína. “Se esses resultados em ratos se confirmarem em ensaios clínicos, a semaglutida pode se tornar a primeira opção farmacológica para complementar a terapia psicológica e os programas de apoio”, afirma.



