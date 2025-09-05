DF terá transporte público gratuito durante todo o fim de semana

Em razão das comemorações do Dia da Independência do Brasil, o transporte público no Distrito Federal será gratuito durante todo o fim de semana. A medida faz parte do programa Vai de Graça e foi determinada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), por meio de decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) na quinta-feira (4/9).
A gratuidade, que tradicionalmente ocorre apenas aos domingos, será estendida para o sábado (6/9). No sábado, os ônibus circularão normalmente seguindo a tabela de horários habitual para esse dia da semana.
Já no domingo (7/9), data oficial do feriado da Independência, além dos horários da tabela de domingo, haverá um reforço de 134 ônibus, que vão operar entre 7h e 13h, com viagens extras entre as regiões administrativas e o Plano Piloto. O objetivo é atender a população que pretende acompanhar o desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios.
