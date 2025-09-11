Quase-Lua: Astrônomos descobrem novo quase-satélite em órbita da Terra

A Terra tem uma nova quase-lua. 2025 PN7 é um objeto novo, mas pode estar conosco há algum tempo - (crédito: NASA)

Uma nova meia-lua foi descoberta no céu da Terra. Batizada de 2025 PN7, essa pequena rocha espacial entrou para o seleto grupo de objetos conhecidos como quase-satélites, aumentando o número total desses companheiros orbitais provisórios para oito. Embora não seja um satélite natural no sentido tradicional, como a Lua, o 2025 PN7 compartilha a órbita da Terra ao redor do Sol de maneira tão peculiar que, aos olhos de um observador terrestre, parece girar em torno do nosso planeta.

Diferente da Lua e das chamadas miniluas, que entram temporariamente na esfera gravitacional da Terra, as quase-luas, também conhecidas como quase-satélites, permanecem fora da chamada Esfera de Hill, a zona onde a gravidade terrestre é dominante. Mesmo assim, esses pequenos corpos celestes mantêm uma relação orbital com a Terra, seguindo uma trajetória sincronizada com a nossa ao redor do Sol. O resultado é uma espécie de “meia-lua cósmica”, uma presença constante, mas solta, como se dançasse ao redor do planeta sem nunca se aproximar demais.

O recém-identificado 2025 PN7 tem algumas dezenas de metros de diâmetro e, embora sua descoberta oficial tenha ocorrido somente no mês passado, análises de dados de arquivo mostraram que ele já era visível desde 2014. A distância segura do objeto, a alguns milhões de quilômetros da Terra, o mantém fora de qualquer risco imediato, mas sua órbita intrigante o coloca no centro das atenções astronômicas.

O movimento aparente do 2025 PN7 ao redor da Terra é fruto de uma ressonância orbital com o Sol. Ou seja, ele e a Terra completam suas voltas solares em tempos muito semelhantes, o que cria a ilusão de que o objeto está nos acompanhando diretamente. Na realidade, trata-se de um tipo de parceria orbital instável e temporária, que pode durar décadas ou até séculos, dependendo da influência gravitacional de outros corpos do Sistema Solar.

Modelos computacionais indicam que 2025 PN7 já está nessa órbita especial há algumas décadas, e deve permanecer nela por muitas outras. É o caso de objetos como o quase-satélite Cardea, cuja estabilidade já foi registrada por centenas de anos.

Ciência de oportunidade

Além do fascínio astronômico, essas quase-luas representam excelentes oportunidades científicas. Por estarem relativamente próximas da Terra, podem ser alvos de futuras missões espaciais de baixo custo. Um exemplo claro é o do quase-satélite 469219 Kamooalewa, que será visitado pela sonda chinesa Tianwen-2, com o objetivo de coletar amostras e trazê-las de volta à Terra.

O anúncio oficial da descoberta do 2025 PN7 foi publicado nas Research Notes of the American Astronomical Society.

