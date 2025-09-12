Como surgiu a campanha Setembro Amarelo no Brasil

Setembro Amarelo é uma campanha voltada à prevenção do suicídio, iniciada no Brasil em 2015. A iniciativa procura conscientizar as pessoas sobre o tema e contribuir para a prevenção desses casos.
O mês foi escolhido por ter o décimo dia como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Já o amarelo é inspirado na história de um jovem norte-americano chamado Mike Emme.
Mike era conhecido por gostar de carros e restaurou Mustang 1968 da cor amarela, ganhando assim o apelido de “Mustang Mike”. O rapaz de 17 anos comete suicídio em 1994.
No velório, diversos cartões com fitas amarelas e a mensagem: “Se você precisar, peça ajuda”. O laço passou então a ser o símbolo da campanha que alcançou todo o mundo.
Segundo um levantamento do ano de 2022, feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa uma a cada 100 mortes registradas. A Organização Mundial de Saúde (OMS) também destaca que em média 32 pessoas tiram a própria vida no Brasil todos os dias, com mais registros de vítimas diárias do que doenças como o câncer e a AIDS.
*Estagiário sob supervisão de Luciana Corrêa
