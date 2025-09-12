Artefatos descobertos na Suécia tem mais de 5 mil anos; preservação "impressiona"

Os artefatos eram usados para transporte e coleta de alimentos - (crédito: Reprodução/Arkeologerna)

Uma recente descoberta arqueológica na Suécia chamou a atenção da comunidade científica. Os itens são datados com mais de cinco mil anos. As relíquias foram encontradas em um pântano, em Järna, no condado de Estocolmo, na Suécia.

Entre os achados arqueológicos, estão algumas estruturas de madeira, feitas com troncos entrelaçados com fibras vegetais. Os pesquisadores afirmaram que tais estruturas foram utilizadas pelas comunidades de caçadores-coletores que viviam no local para atravessar e acessar as partes mais profundas de um lago.

Os objetos que mais chamaram a atenção dos pesquisadores foram alguns restos de cestos, que provavelmente eram usados para o transporte, ou até mesmo na caça de peixes. Também foram achados bastões de madeira esculpidos, que provavelmente eram cajados e auxiliavam nas caminhadas.

Descobertas em sítios arqueológicos vizinhos indicam uma possível relação com o povo Pitted Ware, que viveu na região entre os anos de 3.500 e 2.300 a.C.

Os níveis de conservação são considerados pelos especialistas como “impressionantes”, e se devem às condições naturais dos pântanos da região.

Com a descoberta, os especialistas ficam mais próximos de entender como esses povos aproveitavam os recursos naturais da região. O local pode também ser transformado em ponto turístico.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

