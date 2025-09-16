Estudo aponta que maratonar séries pode ter benefícios; veja quais

Assistir a séries sem parar, o famoso maratonar, pode ajudar a tornar as histórias mais memoráveis - (crédito: Reprodução/Freepik)

Embora maratonar séries possa parecer um mau hábito, um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Geórgia sugere que pode haver alguns benefícios em não desligar a televisão.

Pesquisa publicada no periódico Acta Psychologica, no final de agosto, descobriu que pessoas que assistem a filmes, programas ou leem livros em ritmo constante têm mais probabilidade de se lembrar de histórias e continuar se envolvendo com elas por meio de fantasias. E isso pode ajudar a lidar com momentos de estresse.

“Os humanos são criaturas que contam histórias. Uma das funções das narrativas é a capacidade de satisfazer motivações para coisas como conectar-se com outras pessoas, sentir-se autônomo e confiante, e até mesmo segurança e proteção. As histórias têm personagens que cumprem esses papéis, e podemos satisfazer essas necessidades por meio delas", afirma Joshua Baldwin, principal autor do estudo e pesquisador de pós-doutorado na Universidade da Geórgia.

Sendo assim, assistir a séries sem parar, o famoso maratonar, pode ajudar a tornar as histórias mais memoráveis, ajudando os espectadores a conectar os fios da trama e a ter uma visão mais ampla da história. Isso é ainda mais evidente para séries mais longas, com muitos enredos e personagens diferentes para acompanhar.

“Pessoas que têm o hábito de maratonar séries muitas vezes não o fazem passivamente, mas sim ativamente pensando na série depois. Elas querem muito se envolver com as histórias, mesmo quando não estão por perto para assistir às séries", cita Baldwin.

O estudo pontua que para imaginar uma história, é preciso ter uma boa lembrança dela. A maioria dos participantes da pesquisa afirmou que tende a se lembrar e fantasiar com mais frequência sobre histórias que gostaram ou que consideraram comoventes e significativas.

No geral, os entrevistados disseram que programas de TV são mais memoráveis do que livros. Mas isso não significa que livros sejam esquecíveis. “Se você pensar nas pessoas que são leitoras ávidas de livros, como aquelas que leem um livro inteiro de capa a capa, elas podem ter uma melhor memória daquele livro e uma chance maior de se envolver mentalmente com a história depois de terminá-la”, disse Baldwin.

Os pesquisadores destacam que, embora os impactos no bem-estar precisem ser mais explorados, os aspectos positivos e negativos podem depender do indivíduo. “Há muito debate sobre se a mídia é boa ou ruim, mas é sempre um argumento com nuances. Depende sempre do conteúdo em si, do motivo pelo qual as pessoas o assistem, do contexto psicológico do indivíduo e do contexto", frisa Baldwin.

