Adeus, Akatsuki! O que a sonda japonesa descobriu em Vênus

Após 15 anos de uma jornada marcada por superações e descobertas pioneiras, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, a Jaxa, anunciou o encerramento da missão da sonda Akatsuki, deixando Vênus, temporariamente, sem a presença de tecnologia humana em sua órbita. A decisão encerra a história de um projeto que, mesmo diante de contratempos, redefiniu nossa compreensão sobre o "planeta irmão" da Terra.

Lançada em maio de 2010, a Akatsuki (cujo nome significa "aurora" em japonês), também conhecida como Venus Climate Orbiter, tinha um objetivo claro: estudar a misteriosa e densa atmosfera de Vênus. No entanto, o início da missão foi tudo, menos tranquilo. Um problema no motor principal durante a tentativa de inserção orbital em 2010 fez com que a sonda passasse direto pelo planeta. Seria o fim da história, mas a equipe da JAXA não desistiu.

Com uma manobra de engenharia espacial arrojada, eles usaram os pequenos motores auxiliares da sonda para corrigir a trajetória. O trabalho árduo e a persistência valeram a pena: cinco anos depois, em 2015, a Akatsuki finalmente entrou em órbita de Vênus.

Apesar de não estar na órbita originalmente planejada, a nova trajetória se mostrou surpreendentemente vantajosa. A órbita alongada da sonda, com um período de cerca de 13 dias, permitiu uma visão única e contínua da atmosfera de Vênus, que gira em sentido contrário.

Durante mais de oito anos, a Akatsuki enviou dados e imagens que revolucionaram a meteorologia planetária. Entre suas conquistas mais notáveis estão:

A maior onda de montanha do Sistema Solar : A sonda descobriu uma gigantesca onda atmosférica, conhecida como onda gravitacional estacionária, com quase 10.000 km de extensão, a maior já vista.

: A sonda descobriu uma gigantesca onda atmosférica, conhecida como onda gravitacional estacionária, com quase 10.000 km de extensão, a maior já vista. Decifrando a Super-rotação : A missão ajudou a desvendar o mecanismo por trás da super-rotação atmosférica de Vênus, onde os ventos da alta atmosfera giram 60 vezes mais rápido que o próprio planeta.

: A missão ajudou a desvendar o mecanismo por trás da super-rotação atmosférica de Vênus, onde os ventos da alta atmosfera giram 60 vezes mais rápido que o próprio planeta. Pioneirismo na ciência de dados: A equipe da missão aplicou com sucesso técnicas de assimilação de dados, popularmente usadas na meteorologia da Terra, para analisar a atmosfera de Vênus, um avanço inédito para a pesquisa planetária.

Apesar de alguns contratempos técnicos ao longo dos anos, a Akatsuki superou em muito sua vida útil projetada. O contato com a sonda foi perdido em abril de 2024, após uma falha em seu sistema de controle. Apesar das tentativas de restabelecer a comunicação, a JAXA, considerando a idade da sonda e a perda do contato, optou por encerrar as operações.

A saída de cena da Akatsuki marca uma pausa na exploração de Vênus, mas não o fim. A Agência Espacial Norte-Americana, a Nasa, já tem planos para as missões DAVINCI e VERITAS, além da missão conjunta com a Agência Espacial Europeia (ESA), EnVision, que devem ser lançadas no final desta década. No entanto, o futuro dessas missões depende de aprovações orçamentárias.