Casal de saguis raros encontra lar no Zoológico de Brasília

O casal agora passa por um período de quarentena, recebendo todos os cuidados veterinários necessários antes de ser apresentado ao público

Dois novos moradores de extrema importância para a biodiversidade brasileira foram acolhidos pelo Zoológico de Brasília. Um casal de sagui-de-serra-escuro (Callithrix aurita), resgatado por moradores no estado de São Paulo, chegou à capital e agora passa por um período de quarentena no Zoológico de Brasília, recebendo cuidados veterinários antes de ser apresentado ao público.

O sagui-de-serra-escuro, originário da Mata Atlântica, é considerado uma das espécies de primatas mais raras e ameaçadas do planeta. A destruição de seu habitat natural e a competição com outras espécies de saguis invasores estão entre as principais causas do risco de extinção.

Antes de vir para Brasília, o casal foi atendido no Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), em São Paulo. Lá, passou por uma bateria completa de exames físicos, laboratoriais e de imagem, além de receber um reforço alimentar. Os resultados atestaram que os dois animais estão em boas condições de saúde.

O diretor-presidente do Zoo de Brasília, Wallison Couto, enfatizou a importância do acolhimento. “Cada animal recebido representa uma vitória para a conservação e um reforço em nossa missão de cuidar, educar e proteger. O zoológico é um espaço de acolhimento e também de esperança para espécies que enfrentam riscos crescentes em seus habitats”, declarou.

