Novo cadastro para protetores de animais será lançado este mês

Principal objetivo do cadastro que será feito pela Sepan-DF é reunir informações sobre a atuação de pessoas e organizações que trabalham na proteção de animais - (crédito: Divulgação/Sema)

Por Laíza Ribeiro* — Um novo cadastro para mapear a atuação de protetores voluntários e entidades dedicadas à defesa de cães e gatos no DF está sendo desenvolvido pela Secretaria de Proteção Animal (Sepan-DF). A medida visa aprimorar a formulação de políticas públicas voltadas para o bem-estar animal.

O principal objetivo desse cadastro é reunir informações sobre a atuação de pessoas e organizações que trabalham na proteção de animais. Com esses dados, será possível identificar as demandas existentes, otimizar recursos e desenvolver ações mais eficazes para a causa animal.

Novo cadastro de protetores de animais mapeará atuação de protetores voluntários (foto: PAULO H CARVALHO )

A titular da Sepan-DF destaca que a iniciativa é fundamental para fortalecer a articulação com os agentes que atuam na linha de frente da proteção animal, subsidiar políticas públicas mais eficazes e dar visibilidade ao trabalho desses protetores.

O lançamento oficial do cadastro está previsto para a próxima semana. A partir dessa data, protetores voluntários e entidades poderão acessar o formulário de cadastro e fornecer as informações necessárias para integrar essa importante base de dados.

*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso