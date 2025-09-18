InícioCidades DF
Proteção Animal

Novo cadastro para protetores de animais será lançado este mês

Os dados coletados pela Secretaria de Proteção Animal do DF serão utilizados na criação políticas públicas mais eficientes

Principal objetivo do cadastro que será feito pela Sepan-DF é reunir informações sobre a atuação de pessoas e organizações que trabalham na proteção de animais - (crédito: Divulgação/Sema)
Principal objetivo do cadastro que será feito pela Sepan-DF é reunir informações sobre a atuação de pessoas e organizações que trabalham na proteção de animais

Por Laíza Ribeiro* — Um novo cadastro para mapear a atuação de protetores voluntários e entidades dedicadas à defesa de cães e gatos no DF está sendo desenvolvido pela Secretaria de Proteção Animal (Sepan-DF).  A medida visa aprimorar a formulação de políticas públicas voltadas para o bem-estar animal.

O principal objetivo desse cadastro é reunir informações sobre a atuação de pessoas e organizações que trabalham na proteção de animais. Com esses dados, será possível identificar as demandas existentes, otimizar recursos e desenvolver ações mais eficazes para a causa animal.

Novo cadastro de protetores de animais mapeará atuação de protetores voluntários
Novo cadastro de protetores de animais mapeará atuação de protetores voluntários

A titular da Sepan-DF destaca que a iniciativa é fundamental para fortalecer a articulação com os agentes que atuam na linha de frente da proteção animal, subsidiar políticas públicas mais eficazes e dar visibilidade ao trabalho desses protetores.

O lançamento oficial do cadastro está previsto para a próxima semana. A partir dessa data, protetores voluntários e entidades poderão acessar o formulário de cadastro e fornecer as informações necessárias para integrar essa importante base de dados.

*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso 

Por Correio Braziliense
postado em 18/09/2025 17:07
