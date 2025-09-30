Semana do coração: dicas para cuidar da saúde cardíaca

Celebrado nessa segunda-feira (29/9), o Dia Mundial do Coração tem o objetivo de alertar para o risco de doenças cardiológicas e para a conscientização sobre a importância do cuidado com um dos principais órgãos do corpo humano.
De acordo com o médico cardiologista Bruno Bacelar, diretor do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), a data é um alerta para a prevenção. "Esta é uma data fundamental para conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde cardiovascular e prevenir doenças cardíacas, que são a principal causa de morte no mundo", explica.
"O principal objetivo dessa data é ampliar o debate sobre os fatores de risco, incentivar rotinas saudáveis e informar a sociedade sobre formas de prevenir o infarto, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca e outras doenças cardiovasculares", completa o médico.
Questionado sobre a melhor hora para buscar um cardiologista, Bacelar explica que o momento ideal está justamente na prevenção, ou seja, antes do surgimento de um problema grave, tanto de forma preventiva, quanto diante de sinais de alerta. "Alguns grupos de pessoas devem ser figurinhas carimbadas no consultório. Exemplos são homens a partir de 40 anos e mulheres a partir de 50, especialmente se houver fatores de risco", detalha.
"(Também fazem parte do grupo de risco) pessoas com histórico familiar de doenças cardíacas precoces (infarto, AVC e morte súbita, por exemplo), ou os que carregam ou praticam fatores de risco, como hipertensão, colesterol alto, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo ou estresse elevado", acrescenta.
O cardiologista ainda salienta que a procura imediata deve ser feita em caso de dores ou pressão no peito; falta de ar em momentos de esforço ou até em repouso; palpitação fortes ou irregulares; tontura, desmaio ou sensação de quase desmaio; inchaço nas pernas ou cansaço excessivo sem explicação.
