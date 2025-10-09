Sapiossexualidade: quando a atração pela inteligência vale mais que pela aparência

Você sabe o que é sapiossexualidade? O termo ganhou atenção após polêmicas envolvendo o fim do relacionamento do jogador do Real Madrid Vini Jr. e a influencer Virgínia Fonseca. A história repercutiu após a troca mensagens picantes do atleta com uma modelo. Ela declara que não foi conquistada pelo futebolista por ser sapiossexual.

É importante, contudo, diferenciar a sapiossexualidade de uma mera preferência. Segundo a sexóloga e psicóloga Alessandra Araújo, ser sapiossexual é sentir atração sexual primária por indivíduos baseada em sua inteligência, em detrimento de atributos físicos. “A inteligência, o intelecto, a capacidade de ter conversas profundas e o brilho mental são os fatores mais importantes e excitantes na atração”, explica. “O interesse é despertado pela forma como a outra pessoa pensa, se expressa e demonstra seu conhecimento e perspicácia. O intelecto não é apenas um bônus, mas sim o principal componente da atração e da excitação.”

Na comunidade científica e na psicologia clínica, a sapiossexualidade é geralmente classificada como uma preferência sexual, e não como uma orientação sexual — como heterossexualidade, homossexualidade ou bissexualidade. “As orientações sexuais definem quem a pessoa é atraída em termos de gênero. A sapiossexualidade, por sua vez, é um filtro que se aplica a qualquer orientação”, esclarece a especialista.

Uma pessoa pode ser, por exemplo, homossexual sapiossexual — atraída por pessoas do mesmo gênero cuja inteligência é o fator principal — ou heterossexual sapiossexual. “Portanto, é uma característica da atração, um caminho específico para o despertar sexual, mas não uma categoria fundamental de identidade sexual”, aponta Alessandra.

Para os sapiossexuais, a atração pela inteligência ainda substitui ou minimiza a atração física como fator primário de excitação. A psicóloga ressalta que isso não significa que a aparência física seja irrelevante, mas sim que ela se torna um critério secundário, sendo a química sexual ativada primeiramente pela mente.

“A excitação gerada pelo intelecto pode fazer com que a pessoa sapiossexual passe a ver o parceiro fisicamente atraente, mesmo que ele não se encaixe nos padrões estéticos convencionais. A mente, literalmente, cria o desejo”, aponta.

Embora cada indivíduo seja único, é possível identificar padrões comportamentais comuns no que tange ao flerte e à busca por parceiros. Pessoas sapiossexuais tendem a priorizar, conforme Alessandra, comunicação, debates e curiosidade intelectual. Preferem encontros em ambientes que estimulem a mente, como museus ou livrarias. Entre os desafios mais comuns estão o filtro rígido que limita parceiros, a interpretação equivocada da atração intelectual como platônica, a pressão para “performar” intelectualmente e a necessidade de equilibrar a atração pela mente com a intimidade emocional e física.

