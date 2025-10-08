Vini Jr. fala pela 1ª vez sobre relacionamento com Virginia e pede desculpas

O fim do relacionamento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca deu o que falar, apesar do curto tempo de romance. O jogador publicou, na noite desta quarta-feira (08/10), nas redes sociais um texto sobre o término e pediu desculpas para a influenciadora.

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, escreveu o craque.

Vini Jr. ainda declarou que Virginia é "uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes". Ele revelou que, desde que se conheceram, ela foi três vezes a Madrid, na Espanha, onde mora. Com isso, e dona da We Pink deixou, na visão do atleta, "a rotina dela, os compromissos e a vida dela só para estar comigo".

"Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, continou.

O jogador encerrou o texto se desculpando com Virginia: “Quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito”.



Vini Jr. e Virginia se aproximaram após o término da empresária com o cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos. Apesar de não terem assumido o romance publicamente nesta segunda-feira (06/10), eles postaram vídeos de momentos em que estiveram juntos na Espanha.

O ex-casal se separou, supostamente, após um uma modelo compartilhar mensagens em que o atleta marcava um encontro romantico com ela.